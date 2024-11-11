Bitlis'teki Trafik Kazası: 11 Yaralı - Son Dakika
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Bitlis'teki Trafik Kazası: 11 Yaralı

Bitlis\'teki Trafik Kazası: 11 Yaralı

Hizan'da otomobil ve kamyonet çarpıştı, ambulans şarampole yuvarlandı. Toplam 11 yaralı var.

11.11.2024 13:13
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Bitlis'in Hizan ilçesinde otomobille kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu 8 kişi yaralanırken, yaralıları almaya giden ambulans da şarampole yuvarlandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Hizan ilçesi sınırlarındaki Panor Dağı mevkiinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 25 AU 932 plakalı otomobille 13 AC 566 plakalı kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu 2'si çocuk 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans yönlendirilirken, yaralanan Maşallah, Esila, Asel Hediye, Musa Alp ve Kevsire Akkoyun ile Muhammed Mustafa Ak, Sezai Bingöl ve Rahmi Yücel ise olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Panor Dağı mevkiindeki kaza giden bir ambulans ise havaların yağışlı olmasından dolayı kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Ambulansta bulunan 3 sağlık personeli de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazada yaralanan 3 sağlık personeli ile 8 vatandaş'ın tedavilerinin Hizan ve Tatvan devlet hastanelerinde devam ettiği belirtildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bitlis'teki Trafik Kazası: 11 Yaralı - Son Dakika

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