CHP\'li meclis üyesine rüşvetten gözaltı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde inşaat işiyle uğrayan bir müteahhit, iddiaya göre; CHP'li meclis üyesi Niyazi Atare'nin inşaatına ulaşım sağlayan yolun açılması için kendisinden para talep ettiğini ileri sürerek savcılığa başvurdu.

MECLİS ÜYESİ GÖZALTINA ALINDI

Suç duyurusunun ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen KOM ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından Atare'yi gözaltına aldı. Şüphelinin, çıkar karşılığı kamu görevini kötüye kullandığı yönünde iddiaların da araştırıldığı belirtildi.

SAĞLIK KONTROLÜNE GÖTÜRÜLDÜ

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri süren Atare, gece saatlerinde sağlık kontrolü için Bodrum Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kontrolün ardından yeniden emniyete teslim edilen meclis üyesinin, ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.