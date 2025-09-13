Bodrum'da Göçmen Kaçakçılığı İddiası - Son Dakika
Bodrum'da Göçmen Kaçakçılığı İddiası

13.09.2025 23:16
Bodrum'da 15 kaçak göçmenle birlikte yakalanan B.E., göçmen kaçakçılığı nedeniyle tutuklandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaçak göçmenlerle birlikte yakalanan şüpheli, göçmen kaçakçılığı yaptığı suçlamasıyla gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre bir grup göçmenin Koyunbaba Halk Plajı'ndan bota binip yasadışı yollarla Yunan adalarına geçeceği bilgisini alan Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi - JASAT harekete geçti.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde JASAT ekipleri karadan, Sahil Güvenlik ekipleri de denizden bölgeye hareket etti. Çıkış hazırlığındaki 6'sı Yemen, 4'ü Suriye, 3'ü Irak, 1'i Lübnan ve 1'i de Somali uyruklu toplam 15 göçmen, JASAT ve Sahil Güvenlik'in müşterek operasyonunda yakalandı.

Göçmenler arasında bulunan Türk vatandaşı B.E., göçmen kaçakçılığı yaptığı suçlamasıyla gözaltına alındı. Şüpheli, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

