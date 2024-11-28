Villası için ağaçların kesildiği iddia edilmişti! Yücel Arzen\'in Suavi için seçtiği şarkı çok manidar

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Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, sanatçı Mehmet Suavi Saygan'a ait arazide gerçekleştirdiği incelemelerde Bodrum Belediyesi'nin onayladığı projede yer alan "ağaç rölöve paftası"na göre korunması ve taşınması gereken 40 ağacın kesildiğini belirledi. Arazinin kuzeybatısında bulunan park alanında da benzer bir doğa katliamı yaşandığı ortaya çıkarken; alanda bulunan tüm ağaçların kesildiği ve yalnızca bir zeytin ağacının bırakıldığı görüldü.

SUAVİ'YE 'ÇAV BELLA'LI TEPKİ

Bodrum'da villa inşaatı için kesilen ağaçlarla ilgili tepkiler sürerken, AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen, durumu protesto etmek amacıyla, ünlü İtalyan halk şarkısı Çav Bella'yı Suavi için yorumladı.

Arzen, TBMM Genel Kurulu'nda Suavi'nin çevreye verdiği zarara dikkat çekmek için şu ifadeleri kullandı:

"Gezi Parkı'nda 3 ağacın kesilmesi mi, yoksa Bodrum'da villalar için kesilen 80 ağaç olmak mı? Sanatçı Suavi'nin trajik hikayesi aklımıza bir İtalyan halk şarkısını getirdi"