Villası için ağaçların kesildiği iddia edilmişti! Yücel Arzen'in Suavi için seçtiği şarkı çok manidar - Son Dakika
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Villası için ağaçların kesildiği iddia edilmişti! Yücel Arzen'in Suavi için seçtiği şarkı çok manidar

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AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen, ünlü sanatçı Suavi'ye, Bodrum'daki villası için kesilen ağaçlar nedeniyle tepki gösterdi. Arzen, "Gezi Parkı'nda 3 ağacın kesilmesi mi, yoksa Bodrum'da villalar için kesilen 80 ağaç olmak mı? Sanatçı Suavi'nin trajik hikayesi aklımıza bir İtalyan halk şarkısını getirdi" diyerek uyarladığı Çav Bella'yı seslendirdi.

28.11.2024 21:00
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Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, sanatçı Mehmet Suavi Saygan'a ait arazide gerçekleştirdiği incelemelerde Bodrum Belediyesi'nin onayladığı projede yer alan "ağaç rölöve paftası"na göre korunması ve taşınması gereken 40 ağacın kesildiğini belirledi. Arazinin kuzeybatısında bulunan park alanında da benzer bir doğa katliamı yaşandığı ortaya çıkarken; alanda bulunan tüm ağaçların kesildiği ve yalnızca bir zeytin ağacının bırakıldığı görüldü.

SUAVİ'YE 'ÇAV BELLA'LI TEPKİ

Bodrum'da villa inşaatı için kesilen ağaçlarla ilgili tepkiler sürerken, AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen, durumu protesto etmek amacıyla, ünlü İtalyan halk şarkısı Çav Bella'yı Suavi için yorumladı.

Arzen, TBMM Genel Kurulu'nda Suavi'nin çevreye verdiği zarara dikkat çekmek için şu ifadeleri kullandı:

"Gezi Parkı'nda 3 ağacın kesilmesi mi, yoksa Bodrum'da villalar için kesilen 80 ağaç olmak mı? Sanatçı Suavi'nin trajik hikayesi aklımıza bir İtalyan halk şarkısını getirdi"

NE OLMUŞTU?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ünlü sanatçı Mehmet Suavi Saygan'ın Bodrum'daki arsasında kesilen ağaçlarla ilgili inceleme başlatarak durum tespiti yaptı. Yapılan incelemede, Bodrum Belediyesi'nin onayladığı projeye göre bahçede bulunması gereken 40 ağacın kesildiği belirlendi. İncelemede ayrıca "ağaç rölöve paftasında" belirtilen 29 ağacın taşınmadığı, 11 ağacın da korunması gerektiği halde korunmadığı, parselin kuzeybatısında yer alan park alanındaki ağaçların da kesildiği, yalnızca 1 zeytin ağacı haricinde alanda ağaç bırakılmadığı tespit edildi. Yine projeye göre 50 santimetrelik taş olarak planlanan duvarların, tuğlayla inşa edildiği, tuğla duvarların üzerine sıva veya taş kaplama yapıldığı kayda geçirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü, arazinin imar hukuku çerçevesinde değerlendirilmesi amacıyla Bodrum Belediyesi'ne resmi uyarı yazısı gönderdi. Yetkililer, projeye aykırı uygulamaların sorumlularıyla ilgili gerekli işlemlerin yapılacağını ifade etti. Yaşananlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Suavi, "İşte bu yalan kampanyasını tetikleyen %100 kaçak o 3 katlı yapı ve Belediyenin mahkeme kararıyla ilk yıkım uygulaması. İmar affı diye mantar gibi bittiniz her yerde ve sonra legal iş yapanlara kumpas kurmak öyle mi? Yalan habercilik iğrenç ve seviyesiz bir uygulamadır. Basın etiğiniz, kişiliğiniz ve haysiyetiniz varsa itham ermeden önce muhataplarına, yani bana, müteahhite bir sorun. İkna olmazsanız da gereğini o zaman yapın. Ama bizim cephemizden hepsinin kanıtı da yanıtı da var" ifadelerini kullandı. Suavi ayrıca "Son olarak; ben o araziyi 2000 yılında satın aldım, yeni değil. 24/25 yıllık mülkiyet. Tescilli, endemik tek ağaç da, imar da yoktu. İmar, 2016-17 gibi geçmiş, haberimiz de yoktu. İnşaat kararımız ise 2 yıllık. Biz orada yaz kış 15 yıl yaşadık. Kızım orda doğdu. Ağaçlar da bizim. Gönül hatırlattı. Bu evler %50 kat karşılığı ortak yapılan evlerdir. Müteahhidi vardır. Biz yalnızca arsa sahibiyiz. Yani; istisna bir durum yok. Süreç sonu oradaki yaşantımız devamlı olmasa da sürecektir. Dedim ya kızımın doğduğu yer orasıdır ve toprağı ile bağı kopmayacaktır" diye yazdı.

Villası için ağaçların kesildiği iddia edilmişti! Yücel Arzen\'in Suavi için seçtiği şarkı çok manidar

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Son Dakika 3.Sayfa Villası için ağaçların kesildiği iddia edilmişti! Yücel Arzen'in Suavi için seçtiği şarkı çok manidar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • eser demir:
    AKP kadar iki yüzlü yok zeytin ağaçlarını kim kesti acaba Tarlanın ortasına kim bina dikti kim oteler yaptı onuda deseydin hele bir 42 77 Yanıtla
  • Deniz Cam:
    Al sana bi ak koyun daha 17 44 Yanıtla
  • Biyo Art:
    %5 sabatayist dönme %95 e kök söktürüyor 39 4 Yanıtla
  • Burak Aslantaş:
    Hiç bir parlementoda bukadar boş milletvekili yoktur koca 80 milyon yediklerini veriyor içtiklerini veriyor maaşlarını veriyor .ülkenin refahı huzur için uğraşacaklarına uğraştıkları bomboş işlere yüzlerindeki meymenetsizliğe bakın utanıyorum sizin vekilliğinizden 20 15 Yanıtla
  • Murat:
    işte bu CHP böyle bir partidir seçmenide aynen böyledir işte.!!! Başkası hata yapınca hömkünürlerrrr ama kendileri daha büyük hata yapınca ya Atatürk'ün askeriyim der kaçmaya çalışır yada iyi bir solcu olacam diye caka satarlar 7 2 Yanıtla
  • Sait Mevlut:
    Bodrumdaki turizm bakanının oteli mesela salatalık tarlasına mı yapıldı? 5 4 Yanıtla
  • Kemsl:
    ülkede ki solcu geçinenler kadar yüzsüz insan yok! kendilerinde olmayınca emekçi halkın adamı olurlar, ceplerine para girince de kapitalistlerden daha tehlikeli ve arsız. 6 0 Yanıtla
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