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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçının ertelenmesine ilişkin reklam panolarında yayınladığı yazı sebebiyle Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlattı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı
02.01.2024 - 14:09,
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Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında, Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçının ertelenmesine ilişkin reklam panolarında yayınladığı yazı ile ilgili soruşturma başlattı.

29 Aralık Cuma akşamında Suudi Arabistan'a Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanması planlanan Süper Kupa maçı ertelenmişti. Bunun üzerine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentin birçok yerinde yer alan dijital reklam panolarında "Çöl faresi bedevilere, Atatürk'ün büyüklüğünü hatırlatan Fenerbahçe ve Galatasaray camiasını Bolu Halkı adına kutluyorum. Atatürk'süz Türkiye olmaz" yazısını yayınlamıştı.

Başkan Özcan hakkında "Çöl faresi bedeviler" ifadeleri sebebiyle soruşturma açıldı. - BOLU

Kaynak: İHA
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Tanju Özcan, Süper Kupa, Fenerbahçe, Bolu, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika


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