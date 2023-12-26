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Bolu'da 23 ayrı dolandırıcılık suçundan 36 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Bolu'da 23 ayrı dolandırıcılık suçundan 36 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamada, 23 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan ve 36 yıl hapis cezası bulunan 52 yaşındaki şahıs yakalandı. Şahıs, adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu\'da 23 ayrı dolandırıcılık suçundan 36 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
26.12.2023 - 14:34,
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Bolu'da 23 ayrı dolandırıcılık suçundan 36 yıl hapis cezası bulunan 52 yaşındaki şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde aranması ve yakalanması bulunan şahıslara yönelik uygulamalarını artırdı. Ekipler tarafından şehir merkezinde yapılan uygulamada 52 yaşındaki M.Ç. sorgulandı. M.Ç.'nin 23 ayrı dolandırıcılık suçundan 36 yıl hapis cezası olduğu öğrenildi. Ekipler tarafından gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şahıs, cezaevine gönderildi. - BOLU

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Bolu'da 23 ayrı dolandırıcılık suçundan 36 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika


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