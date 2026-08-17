Tehlikeye aldırış etmedi: Çöken alt geçide girip testereyle demir kesti

Bolu'da çöken ve ulaşıma kapatılan alt geçide giren bir kişi, tehlikeye aldırış etmeden demirleri testereyle kesip toplamaya çalıştı.

Karayolları ekiplerince Gölyüzü ve Sanayi kavşaklarında yürütülen yeni nesil akıllı kavşak çalışmaları sırasında, Gölyüzü ile Sağlık mahalleleri arasında ulaşımı sağlayan alt geçidin tavanında çökme meydana geldi. Olay anında alt geçitte araç veya yaya bulunmaması muhtemel bir can kaybı ya da yaralanmayı önledi. İhbar üzerine bölgeye gelen Bolu Belediyesi ekipleri, alt geçidin her iki girişine güvenlik şeridi çekerek alanı yaya ve araç trafiğine kapattı, görünür noktalara uyarı levhaları yerleştirdi.

Güvenlik şeridini aşıp testereyle içeri girdi

Alınan güvenlik önlemlerine ve uyarı levhalarına rağmen elindeki testereyle şeritleri aşarak alt geçide giren bir kişi, çöken bölümden sarkan demirleri keserek toplamaya başladı.

Çökme riskinin devam ettiği tehlikeli alanda şahsın demir kestiğini gören çevredekiler durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen zabıta ekipleri, şahsı alt geçitten çıkararak bölgeden uzaklaştırdı.