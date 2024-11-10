Bolu'da Devrilen Tır Trafiği Rahatlattı - Son Dakika
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Bolu'da Devrilen Tır Trafiği Rahatlattı

TEM Otoyolu'nda devrilen tır kaldırıldı, Ankara istikameti tekrar trafiğe açıldı.

10.11.2024 21:49
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Devrilen tır kaldırıldı, TEM Otoyolu trafiğe açıldı

BOLU - TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde mısır yüklü tır devrilmesi sonucunda trafiğe kapanan otoyolun Ankara istikameti tırın kaldırılmasıyla trafiğe tekrar açıldı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde meydana geldi. TEM Otoyolu'nun Ankara istikameti Abant Gişeleri mevkisinde seyir halinde olan M.B. idaresindeki 41 B 5525 plakalı tane mısır yüklü tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazada Ankara istikameti ulaşıma kapandı. İhbar üzerine adrese jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. Tırın yoldan kaldırılması için çalışma başlatılırken, otoyolun Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Yol trafiğe açıldı

Devrilen tır, yaklaşık 1 saat sonra bulunduğu yerden kaldırıldı. Tırın yol kenarına çekilmesiyle trafik tek şeritten aktarılmaya başlandı. Ekiplerin yoldaki mısır tanelerini temizlemesiyle yaklaşık 2 saatin ardından yol 3 şeritten trafiğe açıldı. Kaza nedeniyle Abant gişelerinden Düzce'nin Kaynaşlı ilçesine kadar uzun araç kuyrukları meydana geldi.

Kaynak: İHA

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