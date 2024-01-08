 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bolu'da feci kaza: 6 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Bolu'da feci kaza: 6 yaralı

Bolu'da D-100 kara yolunda Ankara istikametinde seyreden bir otomobil, U dönüşü yapmak isteyen bir başka otomobil ile çapıştı. Meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Kaza sonucunda otomobiller kullanılamaz hale geldi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

08.01.2024 - 01:44,
Abone Ol

Bolu'da feci kaza: 6 yaralı

D-100'de seyreden otomobil ile U dönüşü yapmak isteyen otomobil çarpıştı

BOLU - Bolu'da D-100 kara yolunda Ankara istikametinde seyreden bir otomobil, U dönüşü yapmak isteyen bir başka otomobil ile çapıştı. Meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 kara yolunda Karacaağaç Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyreden Uğur Y. yönetimindeki 61 ND 024 plakalı otomobil ile karşı şeritten gelerek U dönüşü yapmak isteyen Uğur A. idaresindeki 06 DEH 542 plakalı otomobil çapıştı. İki otomobilin hurdaya döndüğü kazada 6 kişi yaralandı. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan vatandaşlar ambulanslara bindirildi. Araç içerisinde sıkışan bir yaralı ise itfaiye yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ambulanslarla şehirdeki hastanelere sevk edildi. Meydana gelen kazada otomobiller kullanılamaz hale geldi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bolu\'da feci kaza: 6 yaralı
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Ankara, Kara, Bolu, Acil Durum, Soruşturma, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bolu'da feci kaza: 6 yaralı - Son Dakika


00:51
MasterChef All Star'ın şampiyonu Esra Tokelli oldu MasterChef All Star'ın şampiyonu Esra Tokelli oldu
23:13
Bodrum sahilinde başı olmayan erkek cesedi bulundu Bodrum sahilinde başı olmayan erkek cesedi bulundu
23:11
Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, Bakan Uraloğlu ile toplantı yaptı Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, Bakan Uraloğlu ile toplantı yaptı
23:03
Eleştirilerin hedefinde olan Ndombele maç sonu isyan etti Eleştirilerin hedefinde olan Ndombele maç sonu isyan etti
22:39
İsrail polisi, Kudüs'te 3 yaşındaki Filistinli kız çocuğunu vurarak öldürdü İsrail polisi, Kudüs'te 3 yaşındaki Filistinli kız çocuğunu vurarak öldürdü
22:39
Zonguldak'tan Karabük'e kömür taşıyan yük treni raydan çıktı Zonguldak'tan Karabük'e kömür taşıyan yük treni raydan çıktı
22:34
Gözler yeni yılın ilk kabinesinde! Masada emekli aylığı düzenlemesi var Gözler yeni yılın ilk kabinesinde! Masada emekli aylığı düzenlemesi var
21:52
Okan Buruk'tan maç sonuna damga vuran sözler: Bizi yıpratmaya çalışıyorlar Okan Buruk'tan maç sonuna damga vuran sözler: Bizi yıpratmaya çalışıyorlar

Son Dakika
00:51 MasterChef All Star'ın şampiyonu Esra Tokelli oldu
23:11 Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, Bakan Uraloğlu ile toplantı yaptı
23:13 Bodrum sahilinde başı olmayan erkek cesedi bulundu
23:03 Eleştirilerin hedefinde olan Ndombele maç sonu isyan etti
22:39 İsrail polisi, Kudüs'te 3 yaşındaki Filistinli kız çocuğunu vurarak öldürdü
22:39 Zonguldak'tan Karabük'e kömür taşıyan yük treni raydan çıktı
22:34 Gözler yeni yılın ilk kabinesinde! Masada emekli aylığı düzenlemesi var
21:52 Okan Buruk'tan maç sonuna damga vuran sözler: Bizi yıpratmaya çalışıyorlar
21:08 DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan CHP'ye tepki: Bize salon vermeyene, yok sayana oy vermeyiz
20:52 Aslan hata yapmadı! Galatasaray Konyaspor'u rahat geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 02:16:21. #1.12#
SON DAKİKA: Bolu'da feci kaza: 6 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement