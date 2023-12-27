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Bolu'da Yılbaşı Tedbirleri Kapsamında Binlerce Araç Denetlendi - Son Dakika
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Bolu'da Yılbaşı Tedbirleri Kapsamında Binlerce Araç Denetlendi

Bolu'da yılbaşı tedbirleri çerçevesinde gece saatlerinde polis ekipleri tarafından şehrin onlarca farklı noktasında binlerce araç didik didik arandı. Ekipler, araç sürücülerini ve araç içerisinde bulunan yolcuları da denetledi. Denetim çerçevesinde binlerce araç denetlenirken, kurallara uymayan onlarca sürücüye ise cezai işlem uygulandı.

Bolu\'da Yılbaşı Tedbirleri Kapsamında Binlerce Araç Denetlendi
27.12.2023 - 23:08,
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Bolu'da yılbaşı tedbirleri çerçevesinde gece saatlerinde polis ekipleri tarafından şehrin onlarca farklı noktasında binlerce araç didik didik arandı. Ekipler, araç sürücülerini ve araç içerisinde bulunan yolcuları da denetledi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı tüm ekipler yılbaşı öncesinde şehir genelinde denetimlerini sıkılaştırdı. Polis ekipleri tarafından kentin onlarca farklı noktasına uygulama noktası kuruldu. Terörle Mücadele, Narkotik ve Çevik Kuvvet ekiplerinin destek verdiği denetimlerde araçlar didik didik arandı. Ekipler tarafından ayrıca sürücüler ve araçlarda yolcu konumunda bulunan vatandaşlar denetlendi.

Denetim çerçevesinde binlerce araç denetlenirken, kurallara uymayan onlarca sürücüye ise cezai işlem uygulandı.

Yılbaşı öncesinde tedbirlerin artırılmasını gerekli bulduğunu ifade eden Seyfettin Bozoğlu isimli vatandaş, "Çok güzel oluyor bu tarz uygulamalar. Gerekli buluyorum" dedi. - BOLU

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Bolu'da Yılbaşı Tedbirleri Kapsamında Binlerce Araç Denetlendi - Son Dakika


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