Bolu Dağı'nda Kış Lastiği Denetimi - Son Dakika
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Bolu Dağı'nda Kış Lastiği Denetimi

Bolu Dağı\'nda Kış Lastiği Denetimi

D-100 kara yolunda kış lastiği uygulaması kapsamında polis denetimleri artırıldı.

02.12.2024 12:46
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D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde trafik ekipleri tarafından kış lastiği uygulaması yapıldı.

Zorlu kış şartlarında ticari araçların olumsuz etkilenmemesi için 1 Aralık'ta kış lastiği uygulaması devreye girdi. Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından biri olan D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde de polis ekipleri denetimlerini sıkılaştırdı. Kışın zorlu geçtiği ve dik rampaların bulunduğu kara yolunda ticari araçlara yönelik Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kış lastiği denetimi yapıldı. Hafif ticari, kamyon, tır ve yolcu otobüsleri denetim noktasında tek tek denetlendi.

Polis ekiplerinin bölgede denetimlerini artıracağı öğrenildi. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bolu Dağı'nda Kış Lastiği Denetimi - Son Dakika

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