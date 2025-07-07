Bolu\'daki otel yangınında vanaları kapatan personel konuştu

Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınına ilişkin davada Kartal A.Ş. çalışanı Bayram U., yangına müdahale amacıyla elektrik, gaz ve mazot tankı vanalarını kapattığını söyledi. Bayram U., "Çok yorgundum, nefes alamıyordum. İnsanlara yardım etmeye çalıştım. Dumanlar ve alevler dışarıya geliyordu. Orası çok kalabalıktı. Bana kapatmam talimatını verenin itfaiye olduğunu hatırlıyorum. Sivil hiç kimseden talimat almadım" dedi.

Grand Kartal Otel yangınına ilişkin aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı dava, verilen 3. aranın ardından yeniden başladı. Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda özel olarak oluşturulan salonda görülen duruşmaya, salonun havalandırılması amacıyla 15 dakika ara verilmişti. Ara sırasında salonda bulunan acılı ailelerden bazıları sanıklara, "Her şeyimizi elimizden aldınız, çocuklarımızı öldürdünüz. Hepiniz ölün inşallah" diyerek tepki gösterdi. Bu esnada bir müşteki fenalık geçirdi. Fenalaşan vatandaşa, salonda hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Ardından duruşma yeniden başladı ve taraflar salona alındı.

Bir önceki oturumda Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir, FQC Global Sertifikasyon A.Ş. çalışanı Aleyna Beşinci ve ardından şirketin yetkilisi Ali Ağaoğlu'nun savunmaları dinlenmişti. Bu oturumda ise Kartal A.Ş. çalışanı Bayram U'nin ifadesi alındı.

"Telesiyejlerin bakımı ve arızalarla ilgileniyorum"

1992 yılında Kartal A.Ş.'de işe başladığını söyleyen Bayram U., "Benim patronum aslen Mazhar Murtezaoğlu'dur. Öyle de devam etti. Ben Kartal A.Ş'den başka şirkette çalışmadım. Telesiyejlerin bakımı ve arızalarla ilgileniyorum. Yurt dışından bakım ve servisleri oluyor. Yaz aylarında yurt dışından gelen arkadaşlarla bakımlarını yapıp, kış sezonuna hazır hale getiriyorum" dedi.

"Kartal A.Ş.'nin otellerle ilgili sorumluluğu yoktur"

Teleferik hatlarının kontrollerini yaparak müşterilere sunduğunu anlatan Bayram U., "Ben Kartal A.Ş.'nin elemanıyım. Benim iş kaydım Kartal A.Ş.'dir. Kartal A.Ş.'nin otellerle ilgili sorumluluğu yoktur. Arazide bulunan teleferik hatlarının bakım, çalıştırma hizmetini verir. Bende sabahtan akşama kadar bu işlerin başında dururum. Grand Kartal'ın elektrikçileriyle çalışmıyorum" diye konuştu.

Grand Kartal'ın çalışanı olmadığı için otel yetkililerinin kendisine talimat vermediğini ifade eden Bayram U., "Grand Kartal'ın hiçbir elektrik işlerinde ben yokum. Buradaki işlerin nasıl ve ne sıklıkla kimler tarafından yapıldığını bilmiyorum. Yanlarında bulunmadım" şeklinde konuştu.

"Bağrışmalara uyandım, 'Otel yanıyor, mutfak yanıyor' gibi sesler duymaya başladım"

Yangın sırasında nerede olduğuna ilişkin soruya Bayram U., şöyle yanıt verdi:

"Yangın sırasında otelin garaj kısmında bulunan odamdaydım. Yangın gecesi bağrışmaları duydum. Bağrışmalara uyandım. Ondan sonra 'Otel yanıyor, mutfak yanıyor' gibi sesler duymaya başladım. Grand Kartal Otel'de yangına müdahale ekibi kurulup kurulmadığını bilmiyorum. Ben uyandığımda yangın başlamış, her yerde duman içindeydi. Yangın alarm sesi duymadım. Otelde yangın tatbikatı yapılıp yapılmadığını da bilmiyorum. İş güvenliği uzmanı olup olmadığını da bilmiyorum."

"Vanayı ve gaz vanasını ben kapattım"

Mahkeme başkanının "Yangın sırasında ana elektrik şalterini sen mi indirdin?" sorusu üzerine sanık şu cevabı verdi:

"Yangın esnasında ne olduğunu anlamak için odamın bir üst katında bulunan mutfağa girmeye çalıştım ama yangın çok şiddetliydi, yoğun duman vardı. Dumandan etkilendim, dışarıya çıkmak istedim ve merdivenlerden düştüm. Oradan garaja geçtim. Garaja geçtiğim yerde mazot tankını gördüm. Mazot tankının vanasını emniyetli olması amacıyla kapattım. Odamdan da eşofman, atlet ve ayakkabıyla çıktım. Ne olduğunu bilemedim. Daha sonra dışarıya çıkarken, karlı ve buzlu olması sebebiyle tekrar düştüm. Ardından otelin önünde büyük bir kalabalık vardı. Bu kalabalığın içinden geçip, gaz vanasını da kapattım, çünkü yangın çok büyüktü. AFAD ve itfaiye ekipleri geldi. Ekipler otele müdahale ediyorlardı, elektriklerin kesilmesini istediler. Ben de yanımdaki Murat arkadaşımızı jeneratörü kapatmaya gönderdim. Alevleri daha da hızlandıracaktı. O yüzden onu gönderdim, kendim de gaz vanalarını kapattıktan sonra elektriği kapattım."

"Neden sadece mutfağı kapattınız?"

Ardından müşteki avukatı, söz alarak sanığa çeşitli sorular sordu. Avukat, "Uyarı sistemleri bu sebeple çalışmıyor olabilir. Konuyla ilgili Hüseyin Özer isimli olay günü Grand Kartal'da bulunmayan ama oranın elektriğinden sorumlu olduğu belirtilen kişinin dediğine göre, siz kapatmışsınız, Bayram U. ve Murat D. Bilirkişi raporunun 43. sayfasında şöyle deniliyor: 'Otoparklardan alınan kayıtlarda, bağlantı bölgesinin kullanarak yan otelden gelen bir kişinin, sol tarafta bulunan elektrik panosunun olduğu bölgeye gittiği görülmektedir. İfadelerden anlaşıldığı üzere görüntülerde olan kişi, resmi olarak Kartal A.Ş. personeli olan ancak Grand Kartal elektrikçileriyle telesiyejlerde ve diğer alanlarda ortak çalışan Bayram U. adlı elektrik teknisyenidir.' Onun devamında ise yazılı beyanda kendisine verilen direktif doğrultusunda tedbir olarak mutfak cihazlarının bağlı olduğu panodaki elektrikleri kapattığını beyan etmiştir. Doğru mu? Neden sadece mutfağı kapattınız?" sorusunu yöneltti.

Sanık, bu soruya "Mutfakta çok büyük yangın vardı" yanıtını verdi. Aynı avukat, "Elektriği kesince yangın uyarı sisteminin çalışmayacağını düşündünüz mü?" diye sordu. Bayram U. ise, "Yangın uyarı sistemleri elektrik hattı üzerinden çalışmaz, kendi akışı üzerinden beslenir" cevabını verdi.

"Kaç vanayı kapattınız?"

Başka bir avukat, "Evet, dumanlardan çok yoğun şekilde etkilendiniz. Neredeyse yolunuzu kaybettiniz, evet. Bu sırada ne yaptınız? Şu anda meslektaşlarımın sorduğu soruyla üç büyük işlem yaptığınızı anlıyorum. Kaç vanayı kapattınız?" sorusunu yöneltti.

"Bana kapatmam talimatını verenin itfaiye olduğunu hatırlıyorum"

Sanık ise bu soruyu şöyle cevapladı:

"Mazot vanasını kapattım. Dışarıya koşarken tekrar düştüm. Üzerimde hiçbir şey yoktu. Sonra yukarıya çıktım ve otelin önündeki gaz vanalarını kapattım. Çok yorgundum, nefes alamıyordum. İnsanlara yardım etmeye çalıştım. Dumanlar ve alevler dışarıya geliyordu. Orası çok kalabalıktı. Bana kapatmam talimatını verenin itfaiye olduğunu hatırlıyorum. Sivil hiç kimseden talimat almadım. İtfaiyeye de yardım etmeye çalışıyorduk."

Bir diğer sanık teknik personel Tahsin P. ise elim olayın acısını yaşadığını ifade ederek, Gazze Otel'in çalışanı olduğunu ve Grand Kartal Otel'in sorumluluk alanı olmadığını söyledi. Grand Kartal'a 3 kez müdürünün isteği üzerine gittiğini ifade eden Tahsin P., "Hüseyin Özer ile Bayram U., Grand Kartal Otel'den sorumluydu" dedi.

Yangın sırasında otelde olmadığını dile getiren Tahsin P., suçlamaları kabul etmediğini aktardı. - BOLU