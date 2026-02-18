Boşanma Aşamasındaki Eşini Bıçakladı, Kaçarken Kazada Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Boşanma Aşamasındaki Eşini Bıçakladı, Kaçarken Kazada Hayatını Kaybetti


Boşanma Aşamasındaki Eşini Bıçakladı, Kaçarken Kazada Hayatını Kaybetti
18.02.2026 21:52
Boşanma Aşamasındaki Eşini Bıçakladı, Kaçarken Kazada Hayatını Kaybetti
Nevşehir'de boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak ağır yaralayan şahıs, kaçarken Niğde'de yaptığı trafik kazasında ağır yaralandı.

Nevşehir'de boşanma aşamasında olduğu eşi Fatma E.'nin Güzel Yurt Mahallesi'ndeki evine gelen Seyhan E., çıkan tartışma sonrası eşini bıçaklayarak ağır yaraladı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Fatma E., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Fatma E.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Nevşehir'de eşini bıçaklayan şahıs kaçarken kaza yaptı: Hayatını kaybetti

NİĞDE'YE KAÇTI

Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırmada şüphelinin önce Kayseri, ardından Niğde'ye geçtiği belirlendi.

Nevşehir'de eşini bıçaklayan şahıs kaçarken kaza yaptı: Hayatını kaybetti

'DUR' İHTARINA UYMADI, KAZA YAPIP ÖLDÜ

Niğde'de polis, şahsın aracını Adana Caddesi üzerinde tespit etti. Şahsın aracını takibe alan ekiplerinin "dur" ihtarında bulundu. Kaçmaya devam eden Seyhan E., kovalamaca sırasında trafik kazası yaptı. Ağır yaralı olarak Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılan şüpheli, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA


