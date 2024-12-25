Boşanma Krizi: Baba Okulda Ateş Açtı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Boşanma Krizi: Baba Okulda Ateş Açtı

Geniş Video İzle

Ankara'da baba, boşanma aşamasındaki eşine ve kayınbiraderine ateş açtı, kimse yaralanmadı.

25.12.2024 18:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Oğlunu okuldan almaya giden baba, boşanma aşamasındaki eşi ve kayınbiraderine ateş etti: Panik anları kamerada

ANKARA - Ankara'da çocuğunu okuldan almak için giden baba boşanma aşamasındaki eşine ve kardeşine ruhsatlı tabancı ile ateş etti. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Ankara'nın Etimesgut ilçesi Süvari Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Y., çocuğunu okulundan almak için gitti sırada boşanma aşamasındaki eşi ve eşinin kardeşi S.K., ile karşılaşarak tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucunda M.Y., yanında bulundurduğu ruhsatlı silahla 7-8 el ateş ederken S.K, arabayı kendine siper etti. . M.Y., tarafından açılan kurşunlar arabaya ve özel bir okulun binasına isabet ederken şans eseri olayda hiçbir vatandaş yaralanmadı. Silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine giden Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli M.Y.'yi suç aleti silah ile birlikte gözaltına aldı. Gerekli adli işlemlerin tamamlanmasının ardından şüphelinin adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Anne ve kardeşi S.K.'nın İstanbul'dan geldiği öğrenildi.

Görgü tanığı bir esnaf ise İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Arkadaşım eşinden ayrıldığı, ayrıldıktan sonra eşi annesi ve babasıyla gidiyor İstanbul'a. Çocuk babada. Baba çocuğu burada koleje kaydettiriyor ve benim de lavaş alışverişi yaptığım bir esnaf arkadaş. Her gün geliyor buradan çocuğunu okuldan çıkana kadar benim burada oturuyor mesela. Çayını içiyor, ondan sonra öğrenciler çıkmaya başladıktan sonra çocuğunu alıyor gidiyor" ifadelerini kullandı.

"'Sana bir şey olursa çoluğunu çocuğunu bu okuldan kim alacak' dedim"

Esnaf vatandaş, olay anı yaşananlara ilişkin, şunları kaydetti:

"Şimdi burada çocuğunu almaya geliyor. Ondan önce de işte çocuğun dayısı olduğu, annesiyle dayısı olduğu söylendi bize. Onlar almaya gelmiş çocukları. Siz benim çocuğumu alamazsınız hesabı. Biz burada bir araba kazası gibi bir şey duyduk. Ondan sonra dışarı çıktık. Dışarı çıktığımızda karşılıklı silahlı çatışma. Yani karşı taraf ona, o ona atıyor. Ondan sonra yaralandığını da görmedim ben. Ölü ve yaralı yok diye biliyoruz. Şimdi annesini biz oradan aldık geldik buraya. Dükkan da oturduğu su verdik? Birkaç sefer işte bırakması için, silahını bırakması için ikaz ettik. Ben dedim ki 'ya bak sana bir şey olursa çoluğunu çocuğunu bu okuldan kim alacak' dedim."

Esnaf vatandaş, "Onlar İstanbul'dan niye gelmişler? Ne niyetle gelip de çocuğu almışlar veya almaya gelmişler. Orası muamma. Onu bilmiyoruz Benim bildiğim, gördüğüm bu" diye konuştu.

Boşanma Krizi: Baba Okulda Ateş Açtı
Kaynak: İHA

Politika, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, Ankara, Hukuk, Baba, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Boşanma Krizi: Baba Okulda Ateş Açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:38 Türkiye’nin gündemine oturan iki dava yarın görülecek Türkiye'nin gündemine oturan iki dava yarın görülecek
18:11 Asgari ücretin ardından tüm gözler yarın açıklanacak veride Asgari ücretin ardından tüm gözler yarın açıklanacak veride
16:52 PYD elebaşını ekrana taşıyan Nevşin Mengü için istenen ceza belli oldu PYD elebaşını ekrana taşıyan Nevşin Mengü için istenen ceza belli oldu
16:21 Vatandaş memur maaşını sordu, Özgür Özel’in cevabı hayal kırıklığı yarattı Vatandaş memur maaşını sordu, Özgür Özel'in cevabı hayal kırıklığı yarattı
14:39 Türk-İş’ten hükümete tarihi asgari ücret resti: Artık yokuz, çağırmasınlar Türk-İş'ten hükümete tarihi asgari ücret resti: Artık yokuz, çağırmasınlar
07:18 BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında soruşturma BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında soruşturma
06:40 Yeni asgari ücretle arabuluculuk ve bilirkişi ücretleri de arttı Yeni asgari ücretle arabuluculuk ve bilirkişi ücretleri de arttı
06:16 Trump idam cezalarını uygulamaya devam edecek Trump idam cezalarını uygulamaya devam edecek
01:45 DİSK’ten asgari ücret zammı tepki DİSK'ten asgari ücret zammı tepki
01:14 Ali Koç sahneye çıktı, Hande Yener’le şarkı söyledi Ali Koç sahneye çıktı, Hande Yener'le şarkı söyledi
00:53 Suriye İran’a 300 milyar dolarlık dava açmaya hazırlanıyor Suriye İran'a 300 milyar dolarlık dava açmaya hazırlanıyor
00:14 Suriye’nin yeni yönetiminden İran’a uyarı Suriye'nin yeni yönetiminden İran'a uyarı
23:46 ABD’de eşcinsel bir çift, çocuklarına cinsel istismardan 100 yıl hapis cezası aldı ABD'de eşcinsel bir çift, çocuklarına cinsel istismardan 100 yıl hapis cezası aldı
23:34 Mansur Yavaş’tan ’asgari ücret’ tepkisi: Milyonların alın terini yok sayıyor Mansur Yavaş'tan 'asgari ücret' tepkisi: Milyonların alın terini yok sayıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2024 19:06:25. #1.11#
SON DAKİKA: Boşanma Krizi: Baba Okulda Ateş Açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.