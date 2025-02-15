Boşanma Krizi Sanayiyi Savaş Alanına Döndürdü - Son Dakika
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Boşanma Krizi Sanayiyi Savaş Alanına Döndürdü

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Denizli'de boşanma aşamasındaki Zehra E., öfkesiyle sanayiyi savaş alanına çevirdi. Eşinin aracına çarparak zarar veren kadına ehliyetsiz kullanmaktan ceza kesildi.

15.02.2025 16:21
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Boşanma aşamasındaki kadın sanayiyi savaş alanına çevirdi...O anlar kamerada

Kocasına öfkelenen kadın sanayideki araçların arasına daldı

DENİZLİ - Denizli'de boşanma aşamasındaki eşine öfkelenen kadın sanayiyi savaş alanına çevirdi. Eşinin aracına ve park halindeki diğer araçlara da zarar veren kadına ehliyetsiz araç kullanmaktan ceza yazılırken, aracı da trafikten men edildi.

Denizli'de 2 aydır boşanma aşamasında oldukları öğrenilen Zehra E., birkaç gündür kendisini öfkelendiren eşi Halil M.'nin eski çalıştığı iş yerinde olduğunu öğrenerek adrese gitti. Halil M.'nin hareketlerine daha da öfkelenen Zehra E., Sevgililer Günü'nde sanayiyi savaş alanına çevirdi. Zehra E., ile boşanma aşamasındaki eşi Halil M.'nin arasında tartışma çıktı. Öfkesine yenik düşen Zehra E., 20 AER 392 plakalı aracıyla Halil M.'ye ait ve park halindeki araçlara defalarca çarptı. Bölgede bulunan vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde tekrar tekrar Halil M.'nin aracının bulunduğu iş yerine gelen Zehra E., araçlara çarparak uzaklaştı. Bir ara araçtan inen Zehra E., ile Halil M., arasında sözlü tartışma da yaşandı. Tekrar aracına binen Zehra E., yine Halil M., ve park halindeki araçlara çarptı. Zehra E.'yi durdurmak isteyen Halil M., ise aracın camını kırarak durdurmaya çalıştı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yapılan kontrollerde ehliyetsiz olduğu anlaşılan Zehra E.'ye 18 bin TL ceza yazılırken, aracı ise trafikten men edildi. Zehra E., hakkında mala zarar vermek, kasten yaralama ve hakaret suçundan da hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.

Olayın görgü şahitlerinden Fettah Yılmaz, "Dün aracımı sanayiye götürdüğümde bu olaya şahit oldum. Bir kadın ile erkeğin aralarında tartışmalarına şahit oldum. Kadın baya sinirliydi. Öğrendiğim kadarıyla boşanma aşamasındaki eşiydi. Aralarında nasıl bir tartışma vardı bilmiyorum. Daha sonra polisler gelince herkes sakinleşti" dedi.

Kaynak: İHA

Denizli, 3-sayfa, Güncel, trafik, Hukuk, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Boşanma Krizi Sanayiyi Savaş Alanına Döndürdü - Son Dakika

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