Bozcaada\'da eski eşini bıçaklayan sanığın yargılaması başladı

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde 2 Eylül 2023 tarihinde eski eşi Elif Gedik'i (35) bıçaklayan tutuklu sanık Halil Karabıyık'ın 'kasten adam öldürmeye teşebbüs, tehdit ve hakaret' suçlarından Çanakkale 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanık Halil Karabıyık savunmasında, "Öldürme gibi bir niyetim olmasaydı bıçağı belden aşağı ayaklarına doğru sallamazdım, boynuna, kalbine saplardım. Zaten küçük bir kadın, istesem her zaman öldürürüm" dedi. Hakkındaki iddiaları kabul etmeyen tutuklu sanık Halil Karabıyık, tutuksuz yargılanmasını talep etti. Mahkeme heyeti sanık Halil Karabıyık'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Bozcaada ilçesinde 2 Eylül 2023 tarihinde 2 çocuğu ile birlikte yaşayan Elif Gedik, iddiaya göre şiddet ve baskı nedeniyle 2019 yılında eski eşi Halil Karabıkyık'tan boşandı. Feribot ile adaya gelen Halil Karabıyık, eski eşinin çalıştığı plaj malzemeleri satan iş yerine giderek, bıçakla saldırdı. Kalçasından ve karnından aldığı 2 bıçak darbesiyle yaralanan kadın çalıştığı iş yerinin karşısındaki markete kaçtı. Yaralı kadını market çalışanları ve müşteriler kurtardı. Market sahibi saldırganın elinden zorla bıçağı aldı. Kalçasından ve karnından bıçakla yaralanan Elif Gedik'e saldırı anı güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Yaşanan saldırı sonrası polis tarafından gözaltına alınan Halil Karabıyık, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Ezine Adliyesinde çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Karara savcılık tarafından itiraz edildi. Savcılığın itirazı üzerine Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Halil Karabıyık tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Eski eşi Elif Gedik'i bıçaklayan tutuklu sanık Halil Karabıyık'la ilgili iddianame tamamlandı. Çanakkale 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesindeki 1'inci duruşmada savcı tutuklu sanık Halil Karabıyık'ın 'kasten adam öldürmeye teşebbüs, tehdit ve hakaret' suçlarında yargılanmasını talep etti. Duruşmaya müşteki Elif Gedik, yakınları, tutuklu sanık Halil Karabıyık, tanıklar Batuhan Göztepe, U.K. (17), müşteki ve sanık avukatları katıldı. Tutuklu sanık Halil Karabıyık, mahkemesindeki savunmasında, "Arkadaşımla birlikte evde oturuyorduk. Oğlumu aradım, açmadı. Oğlumu ulaşamayınca Elif'i aradım. Telefona bir başka adam çıktı. Bana küfür etmeye başladı. Kendisinin cinayetten yattığını söyledi. Bunun üzerine telefonu kapattım. Daha sonra beni görüntülü olarak aradılar. Elif ve yanındaki adamı öpüşürken gördüm. Sabah olduğunda ise oğlum arayıp olanları anlattım. Daha sonra Elif'in babasını aradım ve olanları anlattım. Elif'in babası, 'onun psikolojisi bozuk. İdare et' dedi. Bu durumları kendisiyle konuşmak için arkadaşımla birlikte Bozcaada'ya gittik. Çünkü kızım içi tedirgin oldum. Böyle bir adama çocuk emanet etmek istemedim. Bozcaada'ya geldikten sonra oğlum, arkadaşım ve ben Elif'in çalıştığı dükkana gittik. Elif'e yemek yiyerek olanları konuşmak istediğimi söyledim. Ben bıçağı yanımda sürekli olarak taşırdım. Yaptığım iş dolayısıyla ve arabamın kaportasını açmak için kullanıyordum. Yemek yemeğe gitmek için dükkandaki eşyaları topluyorduk. O sırada Elif yüzme tükürüp bana küfür etti. Benim niyetim ona ufakta olsa zarar vermekti, öldürme gibi bir niyetim yoktu. Öldürme gibi bir niyetim olmasaydı bıçağı belden aşağı ayaklarına doğru sallamazdım, boynuna, kalbine saplardım. Zaten küçük bir kadın, istesem her zaman öldürürüm. Ama niyetim öyle değildi. Ayaklarına zarar vermek istedim. İstesem de öldürmem. Çünkü kızım annesini çok seviyor. Babasız kaldı, bir de annesiz kalmasını istemem. Markete doğru koştuk. Daha sonra market içerisinde bıçakladım. Yaptıklarım normal değil, pişmanım. Böyle olmasını istemezdim. Oldu ve pişmanım. Niyetim öldürmek değil, öldürme gibi bir niyetim olsa 1 saat eşya toplar mıydım" dedi. Hakkındaki iddiaları kabul etmeyen tutuklu sanık Halil Karabıyık, tutuksuz yargılanmasını talep etti.
Müşteki Elif Gedik ise mahkemesindeki savunmasında, "Eski eşimden evlilik başından evlilik sonuna kadar sürekli sistemik şiddet gördüm. Bunun hastane kayıtları, para cezaları mevcut. Hatta uzaklaştırma kararları var. Annemin evine gittiğim zaman camı kırarak, eve girip darp ettiği oldu. Sanığın iddialarını reddediyorum. 2'nci eşiyle nikah kıyabilmek için benimle anlaşmalı olarak boşandık. Beni aradığı zaman dışarda arkadaşlarım birlikteydim. Tahrik edecek bir şey yapmadım. Görüntülü aradığında öpüşme gibi bir eylem yaşanmadı. Olaydan bir gün önce beni aradı. Kızımla konuşmak istediğini söyledi. Ertesi gün işteydim. Oğlum, Halil ve arkadaşı çalıştığım işyerine geldi. Halil benimle işyerimin önündeki parkta konuşmak istediğini söyledi. Parka girmedim, önündeki kaldırıma oturduk. Bana geçen seneden beri benimle birlikte oturmak istediğini, 'çocuklarla birlikte yanımda kal' dedi. Ben kabul etmedim. Bunun üzerine dudağıma tokat attı, küfür etti. Beni öldüreceğini anladım. Sürekli olarak cebinde bulunan bıçağı gösteriyordu. O an bıçağı saplar diye bağıramadım. Dükkana müşteriler geldi. Dükkana gelenlere kaş, göz işareti yaparak polisleri aramalarını istedim. Şahsın telefonun çaldı. Telefonu açtığını görünce karşı markete doğru kaçtım. Eski eşim beni öldürecek diye bağırdım, yardım istedim. Bıçakla göğüsüme doğru hamle yaptı. Ben yan dönünce akciğer, karaciğer hasar aldı, kaburgam kırıldı. Orada bulunan vatandaşlar beni kurtardı, Halil'in eylemine son vermesini sağladı" diye konuştu.
Tanık olarak gösterilen U.K., mahkeme huzurunda ifade vermeyi kabul etmedi.
Başka bir suçtan cezaevinden yatan ve tanık olarak dinlenen Batuhan Göztepe'nin ise, olay günü Bozcada İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde verdiği ifadeyle mahkemede verdiği ifadelerde çelişki olduğu tespit edildi. Daha sonra mahkeme heyeti sanık Halil Karabıyık'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için davayı 5 Nisan tarihine erteledi. - ÇANAKKALE
Son Dakika › 3.Sayfa › Bozcaada'da eski eşini bıçaklayan sanığın yargılaması başladı - Son Dakika
Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan Türk Hava Kuvvetlerine ait NF-5 eğitim uçağı, üs içerisindeki şantiye alanına düştü. Olay yerine vali, emniyet, jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Uçağın pilotu sağlık durumu iyi olurken, şantiyede çalışan askeri personel şehit oldu.
Yalova'da yapılan denetimlerde 4 işletmede kumar oynandığı tespit edildi. İşletme sahipleriyle ilgili adli işlem başlatılırken, kumar oynayan 19 şahsa toplamda 122 bin 75 lira para cezası kesildi.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Konya'da eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetlerimize ait bir NF-5 uçağı saat 12.51'de henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğradı. Olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Soruşturma sonucunda yakalanan şüpheli tutuklandı.
Samsun'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, aralarında 3 firari hükümlünün de bulunduğu 23 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile ilçe emniyet müdürlükleri ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda, uyuşturucu satışı yapmak suçundan 10 yıl 5 ay, uyuşturucu kullanmak suçundan ise 3 yıl ve 2 yıl kesinleşmiş cezası bulunan 3 kişi de yakalandı.
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bir evden 33 bin 600 dolar ve maddi değeri 20 bin dolar olan mücevherat çalan biri çocuk 2 kadın hırsız polis tarafından yakalandı. Şüphelilerden birinin 97 adet suç kaydı olduğu belirlendi.
Erzurum'un Palandöken İlçesinde meydana gelen olayda, psikolojik tedavi gören coğrafya öğretmeni Zülküf B., kıskançlık nedeniyle tartıştığı ebe hemşire eşi Kadriye B. ve kendisini engellemeye çalışan kızı Asude Helen B.'yi bıçak darbeleriyle öldürdü. Zanlı öğretmen polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 21 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K, polis ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi.
İstanbul'da ailesinin bir ay önce kayıp ihbarında bulunduğu 20 yaşındaki Serhat Tekin Kantele'nin cesedi Belgrad Ormanı'nda bulundu. Bir grup fotoğrafçının ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Adli Tıp Kurumu'ndaki inceleme sonucunda cesedin Kantele'ye ait olduğu tespit edildi. Cenaze, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Esenyurt'ta alkollü olduğu iddia edilen 3 kişi, sahur vakti sokak ortasında bağırarak rahatsızlık yarattı. Vatandaşlar ise tepki göstermek için pet şişe attı. Olay anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde eski eşi Elif Gedik'i bıçaklayan tutuklu sanık Halil Karabıyık'ın yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanık, savunmasında iddiaları kabul etmedi ve tutuksuz yargılanma talep etti. Mahkeme heyeti tutukluluğun devamına karar verdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?