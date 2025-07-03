Buca\'da Orman Yangını: Tahliye Başladı

İZMİR (İHA) – İzmir'in Buca ilçesi Kaynaklar mevkiinde çıkan orman yangını, hızla büyüyerek yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Bazı vatandaşlar yaklaşan alevleri hortumla su sıkarak engellemeye çalışırken, tahliye işlemleri devam ediyor.

Buca ilçesi Kaynaklar mevkiinde saat 15.50 sıralarında başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangın, Zafer Mahallesi'nden Yıldızlar Mahallesi'ne kadar ilerledi. Yangının yerleşim yerlerini tehdit etmesi üzerine ekipler bir yandan tahliye işlemlerini yürütürken, vatandaşlar da evlerini hortumlarla sulayarak alevlerin yayılmasını engellemeye çalıştı. Bölgeye sevk edilen 3 uçak, 3 helikopter ve çok sayıda arazöz ile yangına hem havadan hem karadan müdahale ediliyor. Ancak rüzgarın etkisiyle yangının İzmir- Aydın Otobanı ve Kısık Sanayi Sitesi yönüne doğru ilerlemeyi sürdürdüğü bildirildi.

Ekiplerin canla başla yürüttüğü söndürme çalışmaları aralıksız devam ederken, yetkililer vatandaşlara dikkatli olunması ve uyarılara riayet edilmesi çağrısında bulundu. - İZMİR