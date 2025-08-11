Bucak\'ta Kaza: Ağır Yaralı Yaşamını Kaybetti

Burdur'un Bucak ilçesi Burdur- Antalya kara yolunda iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu ağır yaralanan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 18.50 sıralarında Bucak ilçesi Burdur-Antalya kara yolu Oğuzhan Kent Ormanı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ali Uğur (75) idaresindeki 15 PH 550 plakalı Volvo marka otomobil ile Uğraş C.(53) idaresindeki 34 KMH 540 plakalı Fiat marka otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada Ali Uğur ve Uğraş C. yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Vatandaşların yardımıyla araç içerisinden çıkarılan Uğraş C. ve ağır yaralı olan Ali Uğur sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslar ile Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaşam mücadelesini kaybetti

Kazada ağır yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan Ali Uğur tedavi gördüğü Bucak Devlet Hastanesi'nde gece saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Uğur'un geçtiğimiz dönem AK Parti Burdur Milletvekili Yasin Uğur'un amcası olduğu öğrenildi. Uğur'un cenazesi Bugün ikindi namazını müteakip Bucak ilçesi Köle Mezarlığı'nda kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. - BURDUR