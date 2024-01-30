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Bulaşık makinesinde çıkan yangına müdahale ederken dumandan etkilendi - Son Dakika
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Bulaşık makinesinde çıkan yangına müdahale ederken dumandan etkilendi

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bulaşık makinesinde çıkan yangına müdahale etmek isteyen bir vatandaş, dairenin içine dolan dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak mutfakta büyük çapta hasar oluştu. Yangına müdahale eden kişi hastaneye kaldırıldı.

30.01.2024 - 09:51,
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Bulaşık makinesinde çıkan yangına müdahale ederken dumandan etkilendi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde bulaşık makinesinde çıkan yangına müdahale etmek isteyen vatandaş, dairenin içine dolan dumandan etkilendi. İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, mutfakta hasar oluştu.

Olay, sabaha karşı Çınarlı Mahallesi 2. Sokak'taki 3 katlı binanın zemin katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dairenin mutfak kısmındaki bulaşık makinesinde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Bulaşık makinesinden yükselen alevleri fark eden D.K. müdahale etmeye çalıştı. D.K.'nin müdahalesi yeterli olmayınca 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, mutfakta büyük çapta hasar oluştu.

Dumandan etkilendi

Öte yandan, D.K.'nin yangına müdahale ettiği esnada daireye dolan dumandan etkilendiği bildirildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan D.K., hastaneye kaldırıldı. D.K.'nin dairede kiracı olarak ikamet ettiği öğrenildi.

Bulaşık makinesinde çıkan yangına müdahale ederken dumandan etkilendi
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Bulaşık makinesinde çıkan yangına müdahale ederken dumandan etkilendi - Son Dakika


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