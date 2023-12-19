Bulgaristan\'dan Türkiye\'ye gelen trenin altında 33 piton ele geçirildi

Bir asgari ücret önerisi de CHP\'den

Türkiye'ye 30 tehlikeli piton soktu: Cezası 26 bin lira

Türkiye'ye gelen trende 33 piton yakalandı

EDİRNE - Bulgaristan'dan Türkiye'ye gelen Bosfor yolcu treninde 33 piton ele geçirildi.

Kapıkule Gar Gümrüğü'ne gelen Bosfor yolcu treninin de görevliler tarafından yapılan kontroller sırasında bir kompartımandaki yatağın altında 2'si ölü piton cinsi 33 yılan bulundu. Kapıkule Gümrük kontrol noktasında yapılan incelemede yurtdışından ülkeye yasadışı yollardan sokulmak istenen 33 adet piton cinsi yılana Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğünce el konuldu. Olayda pitonları ülkeye sokmaya çalışan sahsa 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununun 18-1 maddesi kapsamında 26 bin 390 TL idari para cezası uygulandı.

Olayla ilgili olarak bir Türk vatandaşı gözaltına alındı.