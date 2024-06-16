Burdur-Antalya Karayolunda Otomobil Yangını: 2'si Çocuk 3 Kişi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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Burdur-Antalya Karayolunda Otomobil Yangını: 2'si Çocuk 3 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Burdur-Antalya karayolunda seyir halindeki bir otomobil motor kısmından alev aldı. Araçtaki 2'si çocuk 3 kişi dumandan etkilendi ve hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

16.06.2024 21:28
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Burdur- Antalya karayolunda seyir halindeki otomobil motor kısmından alev aldı. Araçtaki 2'si çocuk 3 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılırken, yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Yangın, Burdur-Antalya karayolu Kartal Çeşmesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Antalya'dan Burdur istikametine seyir halinde olan Benay Arzu E. idaresindeki 07 ALT 223 plakalı Nissan marka otomobilin Çeltikçi rampasını çıktıktan sonra motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden sürücü otomobili yol kenarına çekerek 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken dumandan etkilenen 2'si çocuk 3 kişi olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yanan otomobil ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Burdur-Antalya Karayolunda Otomobil Yangını: 2'si Çocuk 3 Kişi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika

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