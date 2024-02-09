Burdur'da Boşandığı Eşini Öldüren Katil Zanlısı ve 7 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Burdur'da Boşandığı Eşini Öldüren Katil Zanlısı ve 7 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Burdur\'da Boşandığı Eşini Öldüren Katil Zanlısı ve 7 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Burdur'un Çavdır ilçesinde boşandığı eşini öldüren katil zanlısı ve olay yerinden kaçmasına yardım ettiği iddia edilen 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Katil zanlısı, eski eşinin eğlence kulübünde çalışmasını ve açık kıyafetler giymesini istemediği için cinayeti işlediğini söyledi.

09.02.2024 18:26  Güncelleme: 18:28
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Burdur'un Çavdır ilçesinde boşandığı eşini önce tüfekle vurup sonra bıçaklayarak öldüren katil zanlısı ve olay yerinden kaçmasına yardım ettiği iddia edilen 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Burdur'un Çavdır ilçesinde 8 Şubat tarihinde 14 Ocak'ta boşandığı eşi Özlem Şımarık'ı (28) kaldığı oteli basarak odasında av tüfeğiyle vurup daha sonra birçok yerinde bıçaklayarak ağır yaralayan T.Y. (45), olay yerinden araçla kaçmıştı. Hastaneye kaldırılan 2 çocuk annesi Özlem Şımarık yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Emniyet ekipleri kaçan şahsı olaydan yaklaşık 6 saat sonra Denizli'nin Çameli ilçesinde dağlık alanda bulunan bir dağ evine yaptığı operasyonla yakalamıştı. Gözaltına alınan T.Y. işlemler için Gölhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilirken T.Y.'nin kaçmasına yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen biri kadın 7 kişi daha yakalanarak gözaltına alındı.

Katil zanlısı T.Y. emniyetteki ifadesinde eski eşinin eğlence kulübünde çalışmasını ve açık kıyafetler giymesini istemediğini bu yüzden defalarca onu uyardığını ama eski eşinin kendisini dinlemediği için kıskançlık duyduğundan dolayı bu olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Zanlının, olay günü yanında getirdiği av tüfeği ile otele girdiğini eski eşinin kaldığı oda numarasını öğrendikten sonra kilitli olan kapıyı ateş ederek açtığını, kapı açılınca da Özlem Şımarık'a direkt ateş ettiğini daha sonrada birçok yerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtığını söylediği öğrenildi.

Gölhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından T.Y. ve beraberindeki 7 şahıs Gölhisar Devlet Hastanesi'ndeki kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BURDUR

Kaynak: İHA

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