Burdur'da can pazarı: İki otomobil kafa kafaya çarpıştı - Son Dakika
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Burdur'da can pazarı: İki otomobil kafa kafaya çarpıştı

Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralıları kurtarmak için ekipler seferber oldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Sıkışan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda kurtarıldı ve ambulanslarla hastaneye götürüldü.

15.02.2024 11:50  Güncelleme: 11:53
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Burdur'da can pazarı: İki otomobil kafa kafaya çarpıştı

İki otomobil kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

BURDUR - Burdur'un Bucak ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralıları kurtarmak için ekipler seferber oldu.

Kaza Burdur'un Bucak ilçesi Kestel Yolu Aladağ Burnu mevkii yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin A. idaresindeki 15 NK 821 plakalı Renault marka otomobil ile Kubilay B. idaresindeki 07 BFS 039 plakalı Volkswagen marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 15 NK 821 plakalı otomobil sürücüsü Hüseyin A. ile diğer araçta bulunan Hacer Y., Fatma B. ve Kubilay B. yaralandı.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sıkışan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrasında araçtan çıkarılırken sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar.

Burdur\'da can pazarı: İki otomobil kafa kafaya çarpıştı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da can pazarı: İki otomobil kafa kafaya çarpıştı - Son Dakika

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