Burdur'da diyaliz tedavisi sonrası hayatını kaybeden hasta - Son Dakika
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Burdur'da diyaliz tedavisi sonrası hayatını kaybeden hasta

Burdur\'da diyaliz tedavisi sonrası hayatını kaybeden hasta

Burdur'da diyaliz tedavisi sonrası fenalaşan ve Antalya'ya sevk edilen Mehmet Demir hayatını kaybetti. Diğer entübe hastaların durumu ise değişmedi.

28.05.2024 18:13
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Burdur'da 25 Mayıs günü diyaliz tedavisinin ardından fenalaşınca hastaneye geri dönen, buradan da Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen hastalardan Mehmet Demir hayatını kaybetti.

Burdur Devlet Hastanesi'nde 25 Mayıs Cumartesi günü 08.00-12.00 ile 12.00-16.00 seansında diyalize giren hastalardan bazıları baş dönmesi, mide bulantısı, şuur bulanıklığı ve nakil aracından inememe tarzı şikayetlerle hastaneye geri dönmüştü. Bunun üzerine hastane yönetimi gün içinde diyalize giren tüm hastaları hastaneye çağırıp yapılan tetkiklerin ardından, gün içinde diyaliz merkezinde tedavi olan 33 hastayı Afyonkarahisar, Isparta, Antalya, Bucak'ta bulunan devlet hastaneleri ve özel diyaliz merkezlerine sevk etti. Sevk edilen 33 hastanın 14'ü ise entübe edilmişti.

Burdur İl Sağlık Müdürlüğü tarafından dün hastaların sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada entübe olan hasta sayısının 4'e düştüğü bildirilirken hastaların rahatsızlanma sebebinin henüz netlik kazanmadığı belirtilmişti.

Acı haber Antalya'dan geldi

Olay sonrası entübe edilerek ambulans ile Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilerek burada tedavi altına alınan ve entübe halde tedavisi devam eden 4 hastadan biri olan Mehmet Demir olaydan 3 gün sonra hayatını kaybetti. Diğer 3 entübe hastanın ise durumlarında bir değişiklik olmadığı öğrenildi. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da diyaliz tedavisi sonrası hayatını kaybeden hasta - Son Dakika

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