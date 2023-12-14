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Burdur'da doğal gaz patlaması: 2 yaralı - Son Dakika
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Burdur'da doğal gaz patlaması: 2 yaralı

Burdur'da bir evde meydana gelen doğal gaz patlamasında 2 kişi yaralandı. Patlama sonucunda evin camları ve perdesi sokağa saçıldı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Aynı dakikalarda başka bir evde çıkan çatı yangını ise itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Burdur\'da doğal gaz patlaması: 2 yaralı
14.12.2023 - 01:08,
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Burdur'da akşam saatlerinde tek katlı müstakil evde yaşanan doğal gaz patlamasında 2 kişi yaralandı.

Olay Akşam saatlerinde Burdur merkez Fevzi Çakmak Mahallesi 23001 Sokak üzerinde bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mustafa Nalbant'a (73) ait evde doğal gaz kaçağıyla sıkışan gaz eve dolunca bir anda patladı. Patlamanın etkisiyle evin camları ve perdesi sokağa saçıldı. Patlama esnasında evde bulunan Mustafa Nalbant ve eşi Gülsüm Nalbant'ın elinde ve yüzünde ikinci derecede yanık oluştu.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve doğal gaz ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ve doğal gaz ekiplerinin müdahalesiyle doğal gaz kapatılırken yaralı çift sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aynı dakikalarda ise Karasenir Mahallesi Tacir sokak üzerinde bulunan müstakil bir evde de çatı yangını ihbarı alan ekipler kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale edip büyümesine engel oldu.

Olay sonrası açıklamada bulunan Burdur İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ballak, "Akşam saatlerinde art arda iki olay ile karşılaştık. İlk olay Fevzi Çakmak Mahallesi'nde doğal gaz patlamasıydı. Doğal gazdan kaynaklı bir sızıntı olmuş oda içerisinde. Menfezler yeteri kadar gazı çekmemiş ve bina içerisinde doğal gaz dedektörü olmadığı için bunun farkına varılmamış. Bu nedenle bina içerisinde ciddi bir patlama meydana gelmiş. Bu olayda 2 yaralımız var. İkinci yangınımız ise Karasenir Mahallesi'nde meydana geldi. Çatı uzantısı olmayan bacaya soba kurulmuş. Sobadan çıkan yüksek ısı çatıda birikmiş bu da yangına neden olmuş." dedi.

Ayrıca vatandaşları kış aylarında almaları gereken önlemler hakkında da bilgilendiren İtfaiye Müdürü Ballak, "Doğal gaz kullandığımız evlerde mutlaka menfezleri iptal etmeyelim ve doğal gaz dedektörlerinin faal olarak çalıştığından emin olalım. Çünkü bu dedektörler doğalgaz kaçağı olduğu zaman direkt ana vanadan gazı kapatıyor. Dedektörler çalışmasa bile menfezlerden bu gaz tahliye oluyor. Ama kış ayındayız. Vatandaşlarımız bu doğal gaz tahliye menfezlerini gazete kağıdı ve diğer materyaller ile kapatıyorlar. Bu da normalde patlama ihtimali çok düşük olan doğal gazın patlama ihtimalini yükseltiyor. Kış aylarındayız, temizlenmeyen bacaların mutlaka temizletilmesi baca kaynaklı yangınlarında önüne geçecektir. Ben 2 vakada da yaralanan vatandaşlara geçmiş olsun diliyorum." şeklinde konuştu. - BURDUR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Burdur'da doğal gaz patlaması: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Burdur'da doğal gaz patlaması: 2 yaralı - Son Dakika
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