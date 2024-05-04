Burdur\'da Kavga: Muhtar, Husumetlisini Levye ve Demir Çubukla Darp Ederek Tutuklandı

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Burdur'da çıkan kavgada husumetlisi olduğu bir kişiyi levye ve demir çubuk ile darp ederek bileğini kıran mahalle muhtarı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 1 Mayıs gecesi 21.56 sıralarında Burdur'un Ağlasun ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 112 Acil Çağrı Merkezine gelen Kıraç Mahallesi Çanakkale Caddesi mezarlık önünde kavga olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri Turgay Ü.(50)'yü darp edilmiş halde buldu. Turgay Ü.'nün ilk ifadesinde Sakarca Mahalle Muhtarı olan Mesut K.(50)'nın kendisini demir çubuk ve levye ile darp ettiği ve şikayetçi olduğunu bildirmesi üzerine Ağlasun Devlet Hastanesi'ne götürülen Turgay Ü.'nün yapılan kontrollerinde sol el bileği ve sağ serçe parmağında kırık olduğu tespit edildi. Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla gözaltına alınan muhtar Mesut K. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURDUR