Burdur'daki Trafik Kazasında Ölü Sayısı 2'ye Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Burdur'daki Trafik Kazasında Ölü Sayısı 2'ye Yükseldi

Geniş Video İzle

Burdur-Fethiye karayolunda meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye çıktı.

11.11.2024 11:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'daki feci kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

BURDUR - Burdur- Fethiye karayolunda hatalı "U" dönüşü sonrası 3 aracın karıştığı, 1 kişinin ölümü ve 3'ü ağır 7 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Burdur-Fethiye karayolu Hacılar köyü mevkiinde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, Burdur istikametinden Fethiye istikametine giden Tahacan E.idaresindeki 34 FGU 221 plakalı Honda marka otomobil, Hacılar köyü girişinde refüj boşluğundan 'U' dönüşü yaptığı esnada karşı istikamette sol şeritte ilerleyen İbrahim Ü.idaresindeki 15 DG 750 plakalı Ford marka hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, o sırada sağ şeritte ilerleyen Ali R.Y.idaresindeki 15 AAR 961 plakalı otomobile çarptı. Kazada Honda marka otomobil şarampole düşerken, Ford marka araç devrildi. Kazada Honda aracın sürücüsü Taha C. ve aynı araçta bulunan Osman K. (27), Kerem D. (18), Umutcan Attar ile Ford aracın sürücüsü İbrahim Ü. ve aynı araçtaki yolcular Yılmaz Ü. (64), Havali Ü.(65), Nilüfer Ünalyaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Umutcan Attar'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, diğer yaralılar itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulanslar ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden Umutcan Attar'ın cenazesi ise savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Durumu ağır olan yaralılardan Nilüfer U., Burdur Devlet Hastanesi'nden Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, Kerem D. ise Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilirken, Havali Ü.'nün de başka bir hastaneye sevk edildi.

Acı haber hastaneden geldi, ölü sayısı 2'ye yükseldi

Ağır yaralı olarak Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, buradaki tedavisinin ardından Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan Nilüfer Ünal gece saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Nilüfer Ünal'ın 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Fethiye, Burdur, Sağlık, trafik, Çocuk, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Burdur'daki Trafik Kazasında Ölü Sayısı 2'ye Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:50 Serdar Ortaç gözaltı için gelen polislere kapıyı yarım saat geç açmış Serdar Ortaç gözaltı için gelen polislere kapıyı yarım saat geç açmış
11:35 Amca Salim Güran’ın oğlundan Nevzat Bahtiyar’a mermili mesajla tehdit Amca Salim Güran'ın oğlundan Nevzat Bahtiyar'a mermili mesajla tehdit
10:53 Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu! Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında
10:32 Hakem Umut Meler’i yumruklayan eski başkana 3 yıl 7 ay hapis Hakem Umut Meler'i yumruklayan eski başkana 3 yıl 7 ay hapis
09:51 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: ABD ile yeni dönem için hazırız Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: ABD ile yeni dönem için hazırız
20:20 Fenerbahçe’nin golü olay oldu Fenerbahçe'nin golü olay oldu
19:54 İsrail, 20 Filistinli esiri daha serbest bıraktı İsrail, 20 Filistinli esiri daha serbest bıraktı
19:33 Fenerbahçe’nin yıldızı maçın başında sakatlandı Fenerbahçe'nin yıldızı maçın başında sakatlandı
19:20 Okan Buruk, Samsunspor’un penaltılarıyla ilgili tek cümle kurdu Okan Buruk, Samsunspor'un penaltılarıyla ilgili tek cümle kurdu
19:01 Erdoğan’dan Kabine sonrası ’’kayyum’’ mesajı: Türkiye’nin geleceğinde terör destekli siyasete yer yok Erdoğan'dan Kabine sonrası ''kayyum'' mesajı: Türkiye'nin geleceğinde terör destekli siyasete yer yok
18:28 Lucas Torreira kariyer rekorunu kırdı Lucas Torreira kariyer rekorunu kırdı
18:00 Galatasaray, Samsunspor’u 3-2 mağlup etti Galatasaray, Samsunspor'u 3-2 mağlup etti
17:25 Galatasaray’ın yıldızı Samsunspor maçının ikinci yarısına çıkamadı Galatasaray'ın yıldızı Samsunspor maçının ikinci yarısına çıkamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2024 12:26:04. #1.12#
SON DAKİKA: Burdur'daki Trafik Kazasında Ölü Sayısı 2'ye Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.