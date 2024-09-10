Burger King'in Türkiye'deki yeni adı "Börgır" oldu - Son Dakika
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Burger King'in Türkiye'deki yeni adı "Börgır" oldu

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Dünyaca ünlü fast-food zinciri Burger King, Türkiye'deki logosunda ve isminde değişikliğe gitti. Yeni isim, "Börgır" olurken, firmanın söz konusu kararı, İsrail'in Filistin'i işgali nedeniyle yapılan boykot olduğu öne sürüldü.

10.09.2024 20:01  Güncelleme: 20:16
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Burger King, Türkiye'deki logosunu ve ismini değiştirerek dikkat çeken bir karara imza attı. Firmanın Türkiye'deki yeni ismi "Börgır" oldu.

BURGER KING'İN TÜRKİYE'DEKİ YENİ ADI "BÖRGIR" OLDU

Dünyanın dört bir yanında şubeleri olan fast-food zinciri Burger King, Türkiye'de dikkat çeken bir karara imza attı. Firma, isim ve logosunda değişikliğe gitti. Burger King'in sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda yeni ismin "Börgır" olduğu görüldü. Yeni logoda turuncu ekmekler korundu.

Burger King'in Türkiye'deki yeni adı 'Börgır' oldu

BOYKOT NEDENİYLE FİRMANIN SATIŞLARI DÜŞÜYOR

Şirketin, İsrail'in Filistin'e saldırının ardından Türkiye'de de başlayan boykot nedeniyle böyle bir karar aldığı iddia edildi. Boykot nedeniyle şirketin Türkiye'deki satışlarının düştüğü belirtiliyor.

Burger King'in Türkiye'deki yeni adı 'Börgır' oldu

Öte yandan Burger King'in resmi internet sitesinde herhangi bir logonun değişmemesi kafalarda soru işareti yarattı. Şirketin, bu hareketle yeni bir reklam kampanyasının ilk adımını attığı konuşuluyor.

Burger King\'in Türkiye\'deki yeni adı "Börgır" oldu

Burger King, Filistin, Türkiye, 3-sayfa, İsrail, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Burger King'in Türkiye'deki yeni adı 'Börgır' oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Yusuf cihan: Eeee artık İsrail malı olmayacakmı? Ne kadar isim değişsenizde boykot a devam edeceğiz. İsrail mallarını almayın 263 15 Yanıtla
  • Sabri İnce: İsim değişince karakter de degişmiş mi oluyor . 183 8 Yanıtla
  • Yusuf cihan: Ne kadar isim değişsede boykot a devam edeceğiz. 172 13 Yanıtla
  • Cem Toprak: Mazlumların ellerine ateş düşerken sen zalimlerin evlerine rahatlık verme Allah' ım. 140 7 Yanıtla
  • Alper Elma: bunların dükkanına ayak bile basmayın 119 9 Yanıtla
  • okan: Beter olun 86 6 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY: agam eglenir bizimle 60 7 Yanıtla
  • Balan Guler: BORGIR DEGIL BOGURTLENDE YAPSANIZ BIZ ATATÜRKÇÜLER SIZI BOYKOT ETMEYE DECAM EDECEGIZ 56 8 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Bari Börgır israil olsaydı. Nede olsa israil mağazası 49 7 Yanıtla
  • sehmus fatih: Ali keçel keçel Ali 27 6 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

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