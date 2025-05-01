Burhaniye\'de Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı Gerçekleştirildi

Burhaniye'de Kaymakam İlyas Memiş'in başkanlığında Uyuşturucu ile Mücadele Komisyon Toplantısı yapıldı. Kaymakamlık Salonundaki toplantıya Kaymakam İlyas Memiş'in yanı sıra komisyon üyeleri katıldı.

Burhaniye'de İlçe Uyuşturucu ile Mücadele Komisyon Toplantısı Kaymakam İlyas Memiş başkanlığında gerçekleştirildi. İlçede, uyuşturucu ile mücadele alanında yapılan çalışmaların ve alınması gereken tedbirlerin değerlendirildiği toplantıda uyuşturucu ile mücadelede yapılacak önleyici faaliyetler, farkındalık eğitimleri ile tedavi hizmetleri konuları görüşüldü. Kaymakamlık toplantı salonunda yapılan toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Tamer Midilli, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ünal Bayhan, İlçe Emniyet Müdürü V. Hakan Dereli, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ömer Yiğit Yalçın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, İlçe Müftüsü V. Ali Rıza Akgün, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Aslan Alparslan, İlçe Halk Eğitim Müdürü Turan Fırat Algül, Devlet Hastanesi Başhekimi Evren Akgöl, SYDV Müdürü Selçuk Çiftçi, Denetimli Serbestlik Müdürü Soydan Çetinkaya, İlçe Sağlık Müdürlüğünden Psikolog Alev Topçu katıldı. - BALIKESİR