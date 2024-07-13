Bursa'da Alacaklısına Bıçaklı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Bursa'da Alacaklısına Bıçaklı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Bursa\'da Alacaklısına Bıçaklı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir şüpheli, yolda gördüğü alacaklısına bıçakla saldırarak bir kişinin ölümüne sebep oldu. Saldırı anı ise bir işyeri kamerasına yansıdı. Olay yerinin hastaneye yakın olmasına rağmen yaralının aldığı ağır darbe sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Polis ekipleri, şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

13.07.2024 10:01
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Bursa'da bir şüpheli yolda gördüğü alacaklısına bıçakla saldırdı. Boyun kısmına aldığı darbe sonrası kanlar içinde kalan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cinayet anı ise bir işyeri kamerasına anbean yansıdı. Olay yerinin hastaneye 100 metre mesafede olmasına rağmen yaralının boynundan ağır darbe alması hayatını kaybetmesine sebep oldu.

Olay merkez Yıldırım ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Zeytin Sokak üzerinde meydana geldi. 2 suçtan kaydı olan Berk Ü. (33) yolda yürürken alacaklısı 16 suçtan kaydı bulunan Bayram Apaydın'ı (35) gördü.

Berk Ü. yanında taşıdığı bıçak ile Apaydın'a aniden saldırdı. Boynuna aldığı bıçak darbesiyle, yere yığılan adamı görenler, hemen 112 ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, saldırgan ise olay yerinden hızla kaçtı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, 100 metre mesafedeki Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Apaydın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için devreye Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği girdi. Polis ekipleri titiz çalışması sonrası katil zanlısını kısa sürede yakalamayı başardı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, ikili arasında alacak-verecek meselesi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, cinayet anı bir işyeri kamerasına anbean yansıdı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Alacaklısına Bıçaklı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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