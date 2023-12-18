 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bursa'da alkollü kamyonet sürücüsü polis ekiplerinden kaçtı - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da alkollü kamyonet sürücüsü polis ekiplerinden kaçtı

Bursa'da polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan alkollü bir kamyonet sürücüsü, onlarca ekibi peşine takarak dakikalarca kaçtı. Kovalamaca sırasında trafiği tehlikeye düşüren sürücü, Akpınar Mahallesi'nde durmak zorunda kaldı. Alkollü olduğu belirlenen sürücüye çeşitli suçlardan yaklaşık 40 bin lira ceza kesildi.

Bursa\'da alkollü kamyonet sürücüsü polis ekiplerinden kaçtı
18.12.2023 - 22:29,
Abone Ol

Bursa'da nefes kesen kovalamaca...Ekipleri böyle peşine taktı, alkollü çıktı

Polis ekiplerinden kaçan kamyonet sürücüsü alkollü çıktı

Onlarca ekibi peşine takip dakikalarca böyle kaçtı

BURSA - Bursa'da polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan kamyonet sürücüsü onlarca ekibi peşine taktı. Dakikalarca polis ekiplerinden kaçan sürücü kameralara saniye saniye yansırken, sürücünün alkollü olduğu için kaçtığı öğrenildi. Kaçış ve yakalanma anı ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Bursa'da İzmir Caddesi'nde ilerleyen bir kamyonet sürücüsü polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymadı. Polis ekiplerinin peşine düşmesiyle başlayan kovalamaca İzmir Yolu, Ata Bulvarı ve Mudanya Caddesi'nde devam etti. Kovalamaca trafikteki diğer sürücülerin kamerasına yansırken, kamyonet sürücüsü, peşine takılan onca ekibe rağmen trafiği tehlikeye düşürüp inatla gaza bastı. Dakikalarca süren kovalamaca sonrası daha fazla kaçamayacağını anlayan kamyonet sürücüsü Akpınar Mahallesi'nde durmak zorunda kaldı. Polis ekiplerince işlem yapılan sürücünün direksiyon başına alkollü geçtiği için durmadığı öğrenildi. Sürücüye, kaçarken drift yapmak, trafiği tehlikeye düşürmek, alkollü araç sürmek ve dur ihtarına uymamak suçundan yaklaşık 40 bin lira ceza kesildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İzmir, Bursa, Trafik, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da alkollü kamyonet sürücüsü polis ekiplerinden kaçtı - Son Dakika


21:37
Macaristan Başbakanı Orban'dan esprili paylaşım: 1 beygir verdim, karşılığında 435 beygir gücü aldım Macaristan Başbakanı Orban'dan esprili paylaşım: 1 beygir verdim, karşılığında 435 beygir gücü aldım
21:27
Kalaşnikofu doldur-boşalt yapmak isterken odun toplayan genci öldürdü Kalaşnikofu doldur-boşalt yapmak isterken odun toplayan genci öldürdü
21:03
Macaristan Başbakanı Orban: Türkiye olmadan Macaristan'ın güvenliği yok Macaristan Başbakanı Orban: Türkiye olmadan Macaristan'ın güvenliği yok
20:55
Sevgilisini kurtarmak için İstanbul Boğazı'nın serin sularına atladı, cesedi 3 ay sonra bulundu Sevgilisini kurtarmak için İstanbul Boğazı'nın serin sularına atladı, cesedi 3 ay sonra bulundu
20:42
İsrailli Bakan'dan ''esirlerin dönmediği her gün için bir Kassam mensubu idam edilsin'' çağrısı İsrailli Bakan'dan ''esirlerin dönmediği her gün için bir Kassam mensubu idam edilsin'' çağrısı
19:51
Silahlı saldırı suçlamasıyla gözaltına alınan Ece Ronay adli kontrolle serbest bırakıldı Silahlı saldırı suçlamasıyla gözaltına alınan Ece Ronay adli kontrolle serbest bırakıldı
19:42
Evine istediği çorbanın fiyatını duyunca 9 kişiyle restoranı bastı Evine istediği çorbanın fiyatını duyunca 9 kişiyle restoranı bastı
19:29
Somali Cumhurbaşkanı, oğlunun karıştığı kaza sonrası motokurye Göçer'in ailesini aradı Somali Cumhurbaşkanı, oğlunun karıştığı kaza sonrası motokurye Göçer'in ailesini aradı

Son Dakika
21:37 Macaristan Başbakanı Orban'dan esprili paylaşım: 1 beygir verdim, karşılığında 435 beygir gücü aldım
21:27 Kalaşnikofu doldur-boşalt yapmak isterken odun toplayan genci öldürdü
21:03 Macaristan Başbakanı Orban: Türkiye olmadan Macaristan'ın güvenliği yok
20:55 Sevgilisini kurtarmak için İstanbul Boğazı'nın serin sularına atladı, cesedi 3 ay sonra bulundu
20:42 İsrailli Bakan'dan ''esirlerin dönmediği her gün için bir Kassam mensubu idam edilsin'' çağrısı
19:51 Silahlı saldırı suçlamasıyla gözaltına alınan Ece Ronay adli kontrolle serbest bırakıldı
19:42 Evine istediği çorbanın fiyatını duyunca 9 kişiyle restoranı bastı
19:29 Somali Cumhurbaşkanı, oğlunun karıştığı kaza sonrası motokurye Göçer'in ailesini aradı
19:12 Bakan Özhaseki: Yerinde Dönüşüm projesine 250 bin 170 başvuru yapıldı
18:42 Asgari Ücret Komisyonu'na katılan işçi konuştu: Bir baba için utanç verici
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2023 23:01:42. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da alkollü kamyonet sürücüsü polis ekiplerinden kaçtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement