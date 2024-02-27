Bursa\'da çocuklar arasındaki kavga cinayetle sonuçlandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde iki grup çocuğun bıçaklı ve sopalı kavgası cinayetle bitti. Olayda 13 yaşındaki bir çocuk aynı yaştaki akranı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, ölen çocuğun ağabeyi İHA'ya konuştu.
Edinilen bilgiye göre, olay Sinandede Mahallesi 9'uncu Lale Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan iki grup çocuk 9. Lale Sokak'ta karşılaşınca kavga etmeye başladı. Kavgada 13 yaşındaki Abdullah A., aynı yaştaki akranı E.U. tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Olaydan sonra E.U. ve H.A.'nın da içinde olduğu 6 kişi kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan Abdullah A. ile ayağından aldığı bıçak darbesiyle hafif yaralanan iki çocuk 112 ambulansıyla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Abdullah A. doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Olaydan sonra harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro ekipleri, E.U. ve H.A.'nın içinde olduğu kaçan 6 kişilik grubu kısa sürede yakaladı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.U. tutuklanırken, H.A. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Otopsi işlemleri tamamlanan Abdullah A. Hamitler Kent Mezarlığında toprağa verildi.
Cinayet anı kamerada
Öte yandan, iki yaşı küçük grubun cinayetle sonlanan kavgası bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Sokak üzerinde karşılaşan iki grubun birbirine girdiği anlar ile E.U.'nun elindeki bıçak ile Abdullah A.'yı yaralaması anbean kameraya yansıdı. Olaydan sonra şüpheli grubun kaçtığı kanlar içerisinde yere yığılan 13 yaşındaki Abdullah A.'ya ilk müdahaleyi yanındaki arkadaşlarının yaptığı görüldü. Evinin balkonundan görüntü alan bir kadının görüntü çekerken bir yandan da feryat etmesi dikkat çekti.
Kardeşinin evden markete gitmek için çıktığını ifade eden Hasan A., "Kardeşim evden markete gitmek için çıktı. Yemek için birkaç bir şey alacaktı. Marketten çıkarken dışarıda bekleyen 3 kişi kardeşime saldırmış. Tanımıyoruz biz onları. Bıçakla saldırdığı zaman beni çağırdı hemen koştum. Kardeşim ile amcaoğluma saldırmışlar. Amcaoğlum ayağı ve kollarından vurulmuş. Benim kardeşimi de kalbinden, kolundan ve bacak dahil 4 yerinden bıçaklamışlar" dedi. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Bursa'da çocuklar arasındaki kavga cinayetle sonuçlandı - Son Dakika
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