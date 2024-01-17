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Bursa'da Devre Mülk Dolandırıcılarına Operasyon: 16 Gözaltı - Son Dakika
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Bursa'da Devre Mülk Dolandırıcılarına Operasyon: 16 Gözaltı

Bursa'da kurdukları paravan şirket aracılığıyla yüksek kar vaadiyle devre mülk sahiplerini dolandıran 16 kişilik şebeke, Bursa polisi tarafından çökertildi. Şüpheliler, devre mülklerini Katarlılar ve Suudi Arabistan'dan gelen turistlere kiralayacaklarını söyleyerek gayrimenkullerini sattırdıkları ve paralarına el koydukları öğrenildi. Operasyon sonucunda 16 kişi gözaltına alındı.

Bursa\'da Devre Mülk Dolandırıcılarına Operasyon: 16 Gözaltı
17.01.2024 - 09:44,
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Bursa'da kurdukları paravan şirket sayesinde, yüksek kar vaad ederek devre mülk sahiplerini dolandıran 16 kişilik şebeke Bursa polisi tarafından çökertildi. "Devre mülklerinizi Katarlılar ve Suudi Arabistan'dan gelen turistlere kiralayacağız" diyerek onlara gayrimenkullerini sattıran ve paralarına el koyan şüpheliler 8 ilde eş zamanlı operasyonla yakalandı. Zanlıların kurbanlarına conf, up, deal gibi kod isimler verdiği öğrenildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri; kendilerini devre mülk yatırımcısı olarak tanıtarak 13 kişiyi dolandıran kişilere Cumhuriyet Başsavcılığı'nın izniyle operasyon başlattı.

Şüphelilerin, kurbanları arayarak kendilerini devre mülk yatırımcısı veya devre mülk şirket sahibi olarak tanıttığı, devre mülklerine Arap ve Katarlı vatandaşların talip olduğunu ve yüksek bir fiyata satarak kar elde edebileceklerini söyledikleri ve güven duygusunu kazandıkları tespit edildi.

Kurbanlarına kod isim verdiler

Şebekenin vekaletname alarak müştekilerin devre mülklerini sattıkları ve paralarına el koydukları ortaya çıktı. Çete üyelerinin vekalet aldıkları kurbanlarını sınıflandırarak kendi aralarında conf, up, deal gibi kod isimleri verdikleri ve kurbanların sözleşmede yazan maddeleri okumalarına bile fırsat vermeden çok sayıda belgeyi imzalattıkları öğrenildi.

Promosyon kodu gibi çeşitli bahaneler ile mobil banka uygulamalarına girdiler

Çete üyelerinin, kurbanlarından mobil bankacılık şifrelerini alarak hesaplarından nakit para ve kredi de çektikleri bildirildi. Çok sayıda müştekinin başvurusu üzerine 8 ilde operasyon başlatan Bursa Polisi 16 kişiyi gözaltına aldı.

Operasyonda şebeke üyelerinin suç işlerken kullandıkları düşünülen cep telefonu, laptop, sim kartı, hafıza kartı, çok sayıda dijital materyal ve 4 kutu uyuşturucu hap ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 16 şüpheliden 4'ü tutuklanırken geriye kalan 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BURSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Devre Mülk Dolandırıcılarına Operasyon: 16 Gözaltı - Son Dakika


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