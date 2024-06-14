Bursa'da Dolandırıcı Çete Çökertildi - Son Dakika
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Bursa'da Dolandırıcı Çete Çökertildi

Bursa'da yaşlıları dolandıran bir çete, polisin operasyonuyla çökertildi. Çete üyelerinden 3'ü tutuklandı. Çete, kendisini Başkomiser olarak tanıtarak yaşlıların kimlik bilgilerini ele geçiriyor ve dolandırıyordu. Bir yaşlı adam, çetenin tuzağına düşerek 35 bin dolar ve 15 tam altınını dolandırıcılara verdi. Durumu polise bildiren yaşlı adamın ihbarı üzerine özel bir ekip kuruldu ve şüpheliler İstanbul'da yakalandı. Operasyonda, şüphelilerle birlikte çeşitli miktarda para ve telefonlar ele geçirildi.

14.06.2024 09:24
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Bursa'da kendisini Başkomiser olarak tanıtan, yaşlıların kimlik bilgilerini ele geçirerek dolandıran çete, Bursa polisinin yaptığı operasyon ile çökertildi. Çete üyesi 4 kişiden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 83 yaşındaki H.T.Ö.'yü, arayıp kendisini 'Başkomiser Volkan' olarak tanıtan çete, yaşlı adamı kimlik bilgilerini ele geçirdi. Bilgileri alan çete üyeleri, yaşlı adama 'Adın ve paraların FETÖ terör örgütüne karışmış olabilir. Para ve altınlarını alacağız, temizleyip sana geri vereceğiz' diye kandırdı. Durum üzerine korkudan kendisini 'Başkomiser Volkan' olarak tanıtan dolandırıcıya güvenen yaşlı adam, evine gelen D.C. (20), K.Ö. (20), Y.Ç. (23) ve İ.C. (21)'e 35 bin doları ile 15 tam altınını verdi. Dolandırıcılardan geri dönüş alamayan yaşlı adama durumu polis ekiplerine bildirdi.

Özel ekip kuruldu, şüpheliler yakalandı

İhbar üzerine Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri ile Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Çok sayıda güvenlik kamera görüntüsünü mercek altına alan ekipler, şüpheli D.C. (20), K.Ö. (20), Y.Ç. (23) ve İ.C. (21)'nin olayı gerçekleştirdikten sonra İstanbul'a kaçtığını tespit etti. İstanbul'da düzenlenen operasyon sonucunda, şüpheliler ile birlikte 4 telefon, 3 bin 400 dolar, 2 bin Euro ve 12 bin lira ele geçirildi. Şüpheliler, yakalanarak Bursa'ya getirildikten sonra Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece D.C. (20), K.Ö. (20), Y.Ç. (23) tutuklanırken İ.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Dolandırıcı Çete Çökertildi - Son Dakika

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