Bursa'da Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa'da Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi

Bursa\'da Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnternet üzerinden araç satışı yapanları dolandıran çete, 17 şüpheliden 10'unu tutukladı.

Bursa merkezli 7 ayrı ilde, internet üzerinden araç satışı yapan vatandaşları internet bankalarının para isteme uygulamasına kaparo açıklaması yaparak kandırıp ve daha inandırıcı olması için "Noter görevlisi" kılığında arayarak uygulamadan gönderilen isteğe onay verdirerek dolandıran çete çökertildi.

Yapılan operasyonda, 17 şüpheliden 10'u tutuklanırken, 6'sı hakkında adli kontrol kararı alındı. 1 kişi ise emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen 3 aylık fiziki ve teknik çalışmalar sonucunda, internet üzerinden araç satışı yapan vatandaşları hedef alan dolandırıcılık şebekesi deşifre edildi. Şüphelilerin ikinci el araç satışı yapan şahısların telefonlarına araç satışlarının yapıldığı sitelerden ulaştığı, daha sonra kesin alıcıymış gibi güven kazanıp kaparo göndereceklerini belirterek banka hesaplarından açıklamasına kaparo yazıp gönderdikleri para isteklerine onay alarak 70 kişiden binlerce lira dolandırdıkları belirtildi.

Dolandırıcıların kullandıkları bu metodun ortaya çıkmasıyla birlikte bu yöntemin 2. versiyonu olan ve içine sahte noterinde karıştırıldığı bir başka dolandırıcılık yöntemini kullanmaya başladıkları, onay almak istedikleri kişileri noterden arıyormuş gibi yapıp güvenli satış imajı verdikleri ve banka uygulamalarından para isteği gönderip onay aldıkları ortaya çıktı. Vatandaşların kendilerine gelen onay isteğini kaparo onayı zannedip kabul ettikleri ancak dolandırıldıklarını hesaplarından yüklü miktarlarda paralar gidince anladıkları ortaya çıktı.

Şebekenin suçta "patates hat" olarak tabir edilen kayıt dışı GSM hatlarını kullandığı, elde edilen suç gelirlerini ise banka hesapları üzerinden akladığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında Bursa merkezli olmak üzere Antalya, Mersin, Şanlıurfa, İstanbul, Osmaniye ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 otomobil ile 1 taşınmaza da el konuldu. Yapılan incelemelerde şüphelilerin ülke genelinde 70 ayrı dolandırıcılık olayını gerçekleştirdikleri, vatandaşları toplam 4 milyon 200 bin lira zarara uğrattıkları belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklanırken, 6 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. 1 kişi emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

2 mağdurun Bursa'da olduğu öğrenilirken Türkiye genelinde ise 70'e yakın mağdur olduğu belirtildi.

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, 3. Sayfa, Noter, Bursa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mansur Yavaş’a anket şoku Mansur Yavaş'a anket şoku
Özgür Özel’in ’Yeni Parti’si ilk değil İsimde Özal detayı Özgür Özel'in 'Yeni Parti'si ilk değil! İsimde Özal detayı
WhatsApp’tan kimlik fotoğrafını gönderenler dikkat Büyük tehlike kapıda WhatsApp'tan kimlik fotoğrafını gönderenler dikkat! Büyük tehlike kapıda
Milyon dolarlık teklifi elinin tersiyle itti Mütevazi evini satmıyor Milyon dolarlık teklifi elinin tersiyle itti! Mütevazi evini satmıyor
Yeni Parti’nin imzasını atan Özgür Özel’in ilk işi bu oldu Yeni Parti'nin imzasını atan Özgür Özel'in ilk işi bu oldu
Trafik sigortalarında yeni dönem 1 Eylül itibarıyla başlıyor Trafik sigortalarında yeni dönem! 1 Eylül itibarıyla başlıyor

12:19
Muharrem İnce’nin planı tıkır tıkır işliyor
Muharrem İnce'nin planı tıkır tıkır işliyor
12:08
Gülistan’ın kaybolduğu gün valilik konutunda neler oldu “Hemen çıkın” talimatı verilen hizmetli her şeyi anlattı
Gülistan’ın kaybolduğu gün valilik konutunda neler oldu? “Hemen çıkın” talimatı verilen hizmetli her şeyi anlattı
11:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Aşkım, sevdam“ dediği şehirde anket yapıldı İşte çıkan sonuç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği şehirde anket yapıldı! İşte çıkan sonuç
11:24
İmamoğlu’ndan Yeni Parti’yle ilgili ilk açıklama: Özgür Özel ile yürüyelim arkadaşlar
İmamoğlu'ndan Yeni Parti'yle ilgili ilk açıklama: Özgür Özel ile yürüyelim arkadaşlar
11:13
Köpekleri boğulmaktan kurtaran vatandaşı işten kovdular
Köpekleri boğulmaktan kurtaran vatandaşı işten kovdular
10:53
Hangi ünlü isim Ahbap’a ne kadar bağış yaptı Acun Ilıcalı detayı bomba
Hangi ünlü isim Ahbap'a ne kadar bağış yaptı? Acun Ilıcalı detayı bomba
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2026 12:31:06. #7.12#
SON DAKİKA: Bursa'da Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.