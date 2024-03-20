Bursa\'da Duvara Çarpan Otomobil Alev Alev Yandı

Muğla'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 6 Tabanca ve 12 Av Tüfeği Ele Geçirildi

Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nın istihbari çalışmaları sonucunda, Köyceğiz İlçesi'nde bir şahsın evinde ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisi alındı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramalarda, 6 tabanca, 12 av tüfeği, tabanca ve av fişekleri ile şarjörler ele geçirildi. Şüpheli şahsa yasalara muhalefet nedeniyle idari para cezası uygulandı ve adli işlemler başlatıldı.