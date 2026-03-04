Bursa'da Eski Sevgili Cinayeti - Son Dakika
Bursa'da Eski Sevgili Cinayeti

Bursa\'da Eski Sevgili Cinayeti
04.03.2026 20:53
Bursa\'da Eski Sevgili Cinayeti
Bursa'da bir güzellik merkezinde eski sevgili H.D., Nagihan Karadeniz'i vurup intihar etti.

Bursa'da bir güzellik merkezinde eski sevgilisini tabancayla vurarak öldüren şahıs, ardından aynı silahla kendini vurarak ağır yaralandı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi'nde bulunan bir güzellik merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 1 yıl önce ayrıldıkları öğrenilen H.D., eski sevgilisi Nagihan Karadeniz'in (40) iş yerine geldi. Barışmak istediği öne sürülen H.D. ile Nagihan Karadeniz arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.D., yanında bulundurduğu tabancayla Karadeniz'e ateş etti. Ağır yaralanan kadın, olay yerinde hayatını kaybetti. Şüpheli H.D. ise aynı silahla kendine ateş etti. Ağır yaralanan şahıs, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından polis ekipleri iş yerinde ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Karadeniz, Güvenlik, 3. Sayfa, Cinayet, Bursa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da Eski Sevgili Cinayeti - Son Dakika

SON DAKİKA: Bursa'da Eski Sevgili Cinayeti - Son Dakika
