Bursa'da Gece Yangın! Maddi Hasar Var - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bursa'da Gece Yangın! Maddi Hasar Var

Bursa\'da Gece Yangın! Maddi Hasar Var

Bursa Yıldırım'da tek katlı evdeki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

22.12.2024 06:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın geceyi aydınlattı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yangın neticesinde evde maddi hasar oluştu.

Yangın, 05.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Beyazıt Mahallesi 1. Kartal Sokak üzerinde bulunan tek katlı evde meydana geldi. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri geceyi aydınlatan yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı bulunmazken, evde maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yerel Haberler, Yıldırım, Güvenlik, Yıldırım, Güvenlik, Olaylar, İtfaiye, 3-sayfa, Olaylar, İtfaiye, 3-sayfa, Yaşam, bursa, Yaşam, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Gece Yangın! Maddi Hasar Var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

07:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki günlerde Şam’ı ziyaret edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki günlerde Şam'ı ziyaret edecek
01:44 Türkiye’yi terk etme kararı alan Seda Sayan’dan mektup Türkiye'yi terk etme kararı alan Seda Sayan'dan mektup
00:38 SMA’lı kızı için toplanan paralarla alem yapmıştı Baba Umut Kardeş intihar etti SMA'lı kızı için toplanan paralarla alem yapmıştı! Baba Umut Kardeş intihar etti
23:28 Türkiye’de de yakından tanınan isme yeni hükümette kritik görev Türkiye'de de yakından tanınan isme yeni hükümette kritik görev
22:26 Silahlı kanadımızı dağıtacağız diyen HTŞ komutanı yeni savunma bakanı oldu Silahlı kanadımızı dağıtacağız diyen HTŞ komutanı yeni savunma bakanı oldu
10:26 Bu markalardan uzak durun İşte vatandaşa domuz eti yediren firmalar Bu markalardan uzak durun! İşte vatandaşa domuz eti yediren firmalar
10:25 Fenerbahçe taraftarları tesisi bastı Fenerbahçe taraftarları tesisi bastı
09:55 Mustafa Keser’den kahreden haber: Eşiyle aynı hastalığa yakalandı Mustafa Keser'den kahreden haber: Eşiyle aynı hastalığa yakalandı
09:47 BM’nin Suriye için verdiği rakamlar korkutucu BM'nin Suriye için verdiği rakamlar korkutucu!
09:46 Acun’dan kronometreli maç takibi Acun'dan kronometreli maç takibi
09:44 Meteoroloji’den 13 il için sarı, 4 il için turuncu kodlu uyarı Sağanak ve fırtına geliyor Meteoroloji'den 13 il için sarı, 4 il için turuncu kodlu uyarı! Sağanak ve fırtına geliyor
09:23 Kırmızı kart gören Arda Turan böyle sakinleşmeye çalıştı Kırmızı kart gören Arda Turan böyle sakinleşmeye çalıştı
09:14 Almanya’da kanlı Noel pazarı İşte otomobilin kalabalığın arasına daldığı an Almanya'da kanlı Noel pazarı! İşte otomobilin kalabalığın arasına daldığı an
08:05 Cep telefonu ve araç satışlarında taksit sürelerinin değişmesi Resmi Gazete’de Cep telefonu ve araç satışlarında taksit sürelerinin değişmesi Resmi Gazete'de
07:15 Almanya’da Noel pazarına aracıyla dalan saldırganın kim olduğu ortaya çıktı Almanya'da Noel pazarına aracıyla dalan saldırganın kim olduğu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2024 08:31:35. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'da Gece Yangın! Maddi Hasar Var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.