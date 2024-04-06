Bursa'da Gürültü Yüzünden Dışarı Atılan Zanlı Cinayet İşledi - Son Dakika
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Bursa'da Gürültü Yüzünden Dışarı Atılan Zanlı Cinayet İşledi

Bursa\'da Gürültü Yüzünden Dışarı Atılan Zanlı Cinayet İşledi

Bursa'da cezaevine girmeden önce gittiği mekan sahibi tarafından gürültü yüzünden dışarı atılınca cinayet işleyen zanlı ve ona yardım eden arkadaşı müebbet hapse mahkum oldu. Cinayet anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansımıştı.

06.04.2024 14:22
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Bursa'da cezaevine girmeden önce gittiği mekan sahibi tarafından gürültü yüzünden dışarı atılınca cinayet işleyen zanlı ve ona yardım eden arkadaşı müebbet hapse mahkum oldu. Cinayet anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansımıştı.

Olay, 19 Haziran 2023'te saat 03.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Kuruçeşme Mahallesi Altıparmak Caddesi'nde meydana geldi. İnegöl'de gece kulübü işleten Arif Akcan'a (56) Altıparmak Caddesi'ne çıktığı sırada, yanına yaklaşan 16 AVC plakalı otomobilden ateş açıldı. Otomobil olay yerinden uzaklaşırken, vücuduna 4 kurşun isabet eden Akcan hayatını kaybetti.

Polis, otomobili kullananın Can S. ateş edenin İlker Karagöz olduğunu belirledi. Cinayet masası ekipleri Can S.'yi Ankara yolunda, İlker Karagöz'ü ise İnegöl'de yakaladı.

İlker Karagöz olayı itiraf ederken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolda yürüyen Arif Akcan'a otomobilden ateş edildiği, ardından yere yığıldığı görülüyor

İlker Karagöz ve Can S. "kasten adam öldürme" iddiasıyla 4.Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki son duruşmaya katıldılar.

İlker Karagöz, Arif Akcan'ın İnegöl'deki gece kulübünden gürültü yaptığı gerekçesiyle çıkarıldığını, ardından Arif Akcan ile tartışıp, mekandan ayrıldığını belirterek, "Arif Akcan'ın iş yerine gittiğimde, üzerimde hobi amaçlı taşıdığım tabancam bulunuyordu. Olay yerinden ayrıldıktan sonra, başka bir eğlence mekanında arkadaşım Can ile tesadüfen karşılaştık. Başka bir suçtan cezaevine gireceğim için son kez eğlenmek amacıyla o gece dışarıda vakit geçiriyordum. İnegöl'deki eğlence mekanları çok kalabalık olduğu için Bursa'ya gitmek istedim. Eğlenmeye giderken tesadüfen Arif Akcan'ı, Altıparmak Caddesi'nde gördüm. Akcan'a kızdığım için ateş ettim. Ailem var, çocuklarım mağdur oldu. Maddi durumumu göz önünde bulundurmanızı talep ediyorum ve tahliyemi istiyorum" dedi.

Diğer sanık C.S. ise olayla ilgilisinin olmadığını, sadece arabayla bölgede olduğunu ifade ederek, "Suçsuzum, beraatimi istiyorum. Bir senedir hapiste yatıyorum" dedi.

Mahkeme son sözler üzerine kararını açıkladı. 2 sanık da 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırılırken, İlker Karagöz'e ayrıca 'ruhsatsız silah kullanmak' suçundan 2,5 yıl hapis ile 1200 lira para cezası verildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Bursa, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Gürültü Yüzünden Dışarı Atılan Zanlı Cinayet İşledi - Son Dakika

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