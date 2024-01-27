Bursa\'da Güven Timleri Operasyonu: Bonzai İçine Kekik Karıştırarak Satıyorlardı

Bursa'da güven timlerinin yaptıkları uygulamada şüphelenerek sorguladıkları şahsın 13 yıl 9 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası çıktı. Şüphelinin evinde yapılan aramada ise yoğurt kovalarına saklanmış, kekik ile harmanlanmış 176 gram bonzai ele geçirildi. Şüpheli şahısla birlikte yaşadığı belirlenen bir kadın ise pazardan aldığı kekikleri eve getirdiği sırada gözaltına alındı. Polis şüphelilerin bonzainin içine kekik karıştırarak gramajını yükselttiklerini tespit etti.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, merkez Osmangazi ilçesi İntizam Mahallesi civarında uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi alınması üzerine gizli bir operasyon için düğmeye bastı. Tanınması neredeyse imkansız hale gelen polisler bölgede çember oluştururken şüphelendikleri kişiler üzerinde üst araması yaparak şüphelilerin sorgulamalarını yaptı. Şüphelendikleri 16 suç kaydı bulunan N.Ö. (53) isimli şahsın yapılan sorgusunda "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından aranan ayrıca "13 yıl 9 ay 20" gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde N.Ö.'nün evinde yapılana aramada yoğurt kovalarının içine saklanmış 176 gram bonzai ele geçirildi. N.Ö.'nün birlikte yaşadığı iddia edilen 28 suç kaydı bulunan V.Ö. (39) isimli kadın da pazar alışverişinden dönerken güven timleri tarafından gözaltına alındı. Kadının pazar arabasından da bolca miktarda kekik çıktı. Yapılan araştırmanın ardından 2 şahsın bonzai içerisine kekik karıştırıp gramajını yükselttikleri ve bu şekilde sattıkları tespit edildi.

Emniyete getirilip sorgulamaları yapılan 2 şahıs adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA