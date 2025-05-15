Bursa'da Hayvan Barınağında Katliam: Onlarca Köpek İlaçla Öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bursa'da Hayvan Barınağında Katliam: Onlarca Köpek İlaçla Öldürüldü

Bursa\'da Hayvan Barınağında Katliam: Onlarca Köpek İlaçla Öldürüldü

Bursa'nın Hamitler Hayvan Barınağı'nda onlarca köpeğin ilaçla öldürüldüğü iddiaları hayvanseverleri sokağa döktü. Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından barınak önünde toplanan yüzlerce kişi eylem yaptı. Hayvanseverler, sorumluların yargı önüne çıkarılmasını talep ediyor.

15.05.2025 09:23  Güncelleme: 09:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da geçtiğimiz ay kent çöplüğüne çuvallar içinde öldürülmüş halde atılan onlarca köpek ile gündeme gelen Osmangazi Belediyesi'nde bu sefer Türkiye'ye örnek gösterilen Hamitler'deki Hayvan Barınağı'nda katliam yaşandı. Onlarca köpeğin ilaçla öldürüldüğü hayvan barınağı önünde dün gece toplanan yüzlerce hayvansever sabaha kadar nöbet tuttu. Görüntülerde köpeklerin barınak içinde ilaçla öldürüldüğü ve cansız bedenlerinin barınaktaki tel örgülerin arasında olması dikkat çekiyor. Öldürülen köpekler hafriyat kamyonu ile götürülüyor.

İddiaya göre, belediyeye ait Hamitler Hayvan Barınağı'nda ilaçla öldürülen köpekler, bir kamyona koyularak kent çöplüğüne atıldı. Durum üzerine çok sayıda hayvansever, Hamitler Hayvan Barınağı'nda eylem yaptı.

Bursa'da bir vatandaşın Hamitler Hayvan Barınağı'nda çektiği görüntülerde, hayvanlara kasti olarak 'T61' isimli ilacı verildiği, bundan dolayı da çok sayıda köpeğin öldüğü görüldü. Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından Bursa ve çevre illerden gelen hayvanseverler, Hamitler Hayvan Barınağı önünde protesto gerçekleştirdi. Hayvansever Onur Karaman, "Buradaki hayvansever arkadaşlarımızın uzun zamandır kulağına gelen bir duyum vardı. Osmangazi Belediyesi'ne bağlı olan bu barınakta, sahipsiz canlara karşı kötü müdahale, hatta katliamların olduğuna dair iddialar vardı. Hayvansever arkadaşlarımız işin peşine düşerek durumu görüntülemeye çalıştı. Hiçbir şekilde bir bulguya rastlamadılar. An itibariyle sosyal medyaya yansıyan görüntülerle barınak içerisinde 'T61' denilen, kuşlarda ötenaziye yol açan ilacı, barınak çalışanları masum hayvanlara enjekte ediyorlar. Videolarda da bariz bir şekilde belli. Burada toplanan arkadaşlarımız yetkililerden hesap sormaya geldi. Görevleri yaşatmak olan veteriner hekimlerin, nasıl böyle bir vicdansızlığa büründüğünü anlamaya çalışıyorlar. Vicdanımızla baş başayız. Nefes dahi almakta zorlanıyoruz. Ankara, Yalova ve İzmir'de bulunan ve durumu gören hayvansever arkadaşlarımız buraya gelmeye başladı. Sorumluların bir an önce yargı önüne çıkarılması gerekiyor. Bu olayı tüm açıklığıyla kamuoyuna açıklamaları lazım" dedi.

Hayvansever sabaha kadar Hamitler'deki barınak önünde nöbet tutarken, konuyu yargıya taşıyacaklarını ifade ettiler. - BURSA

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, Yerel Haberler, 3-sayfa, Güncel, Çevre, Yaşam, Yargı, bursa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Hayvan Barınağında Katliam: Onlarca Köpek İlaçla Öldürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni trafik cezaları Meclis’te, araç kullanırken telefonla konuşanlar servet ödeyecek Yeni trafik cezaları Meclis'te, araç kullanırken telefonla konuşanlar servet ödeyecek
Fenerbahçe’nin yıldızlarına zorla getirilme kararı Fenerbahçe'nin yıldızlarına zorla getirilme kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özgür Özel’e teşekkür Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özgür Özel'e teşekkür
Erdoğan, “PKK’nın silah bırakmasından bize ne“ diyen Bahar Feyzan’a fena yüklendi Erdoğan, "PKK'nın silah bırakmasından bize ne?" diyen Bahar Feyzan'a fena yüklendi
Yabancı kuralı yine değişti TFF’den takımların elini kolunu bağlayacak madde Yabancı kuralı yine değişti! TFF'den takımların elini kolunu bağlayacak madde
MasterChef’in eski jüri üyesi siyasete atılarak CHP’ye katıldı MasterChef'in eski jüri üyesi siyasete atılarak CHP'ye katıldı
Diddy’nin kız arkadaşına şiddet uyguladığı anlara ait görüntülerin tamamı yayınlandı Diddy'nin kız arkadaşına şiddet uyguladığı anlara ait görüntülerin tamamı yayınlandı
Erdoğan’dan belediye statülerinde değişiklik sinyali Kayyum istisna hale gelecek Erdoğan'dan belediye statülerinde değişiklik sinyali! Kayyum istisna hale gelecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 4’lü Suriye zirvesiyle ilgili ilk mesaj Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4'lü Suriye zirvesiyle ilgili ilk mesaj
Trump’tan İstanbul’daki barış zirvesiyle ilgili açıklama: Türkiye’ye gelebilirim Trump'tan İstanbul'daki barış zirvesiyle ilgili açıklama: Türkiye'ye gelebilirim
Trump,Şara’dan Suriye’deki terör gruplarını sınır dışı etmesini istedi Trump,Şara'dan Suriye'deki terör gruplarını sınır dışı etmesini istedi

09:58
Hangi partinin oyu yüzde kaç İşte PKK’nın silah bırakması sonrası 26 ilde yapılan anketin sonuçları
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte PKK'nın silah bırakması sonrası 26 ilde yapılan anketin sonuçları
09:40
Putin, İstanbul’daki müzakerelere katılacak heyetle toplantı yapmış
Putin, İstanbul'daki müzakerelere katılacak heyetle toplantı yapmış
08:42
Dünyanın gözü bu zirvede Rus heyeti İstanbul’a ulaştı
Dünyanın gözü bu zirvede! Rus heyeti İstanbul'a ulaştı
08:28
AK Parti’den Selahattin Demirtaş için ilk sinyal: Suçlu muamelesi yapmak doğru olmaz
AK Parti'den Selahattin Demirtaş için ilk sinyal: Suçlu muamelesi yapmak doğru olmaz
07:46
AK Parti düğmeye bastı Örgüt adına işlenen suçlara ayar geliyor
AK Parti düğmeye bastı! Örgüt adına işlenen suçlara ayar geliyor
15:09
Temiz hava almak istediğini söyleyen yolcu uçağın acil çıkış kapısını açtı
Temiz hava almak istediğini söyleyen yolcu uçağın acil çıkış kapısını açtı
14:59
Survivor’da olay yaratan görüntü Acil durum konseyi toplandı
Survivor'da olay yaratan görüntü! Acil durum konseyi toplandı
14:51
Bella Hadid, Cannes Film Festivali’nde yırtmaçlı elbisesi ile göz kamaştırdı
Bella Hadid, Cannes Film Festivali'nde yırtmaçlı elbisesi ile göz kamaştırdı
14:47
Bu da oldu 6’lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Bu da oldu! 6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
14:46
Sürücüsüz otonom taksi hizmeti Türkiye’ye geliyor
Sürücüsüz otonom taksi hizmeti Türkiye'ye geliyor
14:30
Gelecek Partisi’nden istifa eden Konya Milletvekili Hasan Ekici, AK Parti’ye katıldı
Gelecek Partisi'nden istifa eden Konya Milletvekili Hasan Ekici, AK Parti'ye katıldı
14:27
Trump’tan ilk açıklama: Şara’yla görüşmem çok iyiydi
Trump'tan ilk açıklama: Şara'yla görüşmem çok iyiydi
14:04
Ayşe Kulin’den çarpıcı yorum: Aylin’i FETÖ’cülerin öldürmüş olabileceğini tahmin ediyorum
Ayşe Kulin'den çarpıcı yorum: Aylin'i FETÖ'cülerin öldürmüş olabileceğini tahmin ediyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2025 10:28:31. #7.12#
SON DAKİKA: Bursa'da Hayvan Barınağında Katliam: Onlarca Köpek İlaçla Öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.