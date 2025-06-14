Bursa\'da Kaçak Yapı Gerekçesiyle Yıkılan Evde 6 Kişi Sokakta Kaldı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan ve yüksek gerilim hattının hemen altında yer alan 2 katlı bir ev, Osmangazi Belediyesi ekipleri tarafından "kaçak yapı" gerekçesiyle yıkıldı. Aynı evde yaşayan 6 kişilik aile sokakta kaldı. Belediyenin sosyal medya hesabından yaptığı "kaçak yapıları yıkıyoruz" paylaşımına tepki gösteren mahalle sakinleri, "Osmangazi Belediye Başkanı'nı seçim öncesi meşalelerle karşıladık. Seçimden sonra yediği ekmeğe ihanet etti" iddiasında bulundu. Evleri yıkılan aile olan bitenleri dertli dertli sokağa atılan eşyalarının yanında izledi. Aynı yüksek gerilim hattının altında onlarca kaçak bina olması da dikkatç ekiyor.

Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi Eşarp Sokak'ta bulunan 2 katlı bir binada 20 Aralık'ta evin çatısında bir kaza meydana geldi. Çatıya çıkan bir işçi yüksek gerilim hattına kapılarak hayatını kaybetti. Olayın ardından adli süreç başlatıldı ve yalnızca ikinci kat için yıkım kararı çıktı.

Ev sahibi Şeref Pabar, "Aralık ayında evin çatısında bir iş kazası yaşandığını ve bir kişinin yüksek gerilim hattına kapılarak hayatını kaybettiğini aktardı. Olay sonrası hukuki süreç başladığını ve sadece ikinci kata yıkım emri verildiğini söyleyen aile üyeleri, "İkinci katı biz zaten boşaltıp yıkıyorduk. Ama birden bire arandık ve tüm evin yıkılacağı söylendi. 2007'de yapılan ve tüm cezaları ödenmiş olan birinci katımızı da yıktılar. Oysa birinci kat 2007'de yapılmıştı, tüm cezaları ödenmişti. 17 yıldır burada yaşıyoruz. Şu anda 6 kişi sokakta kaldık" dedi.

4 bin bina var, sadece bizimki yıkıldı

"Yıkımın gerekçesi olarak yüksek gerilim hattı ve kaçak yapı" denildi. Ancak mahalleli, bölgede yüksek gerilim hattının hemen altında yaklaşık 4 bin bina olduğunu iddia ediyor. Ev sahipleri, "Eğer gerçekten bu hattın altındaki tüm yapılar tehlikeliyse neden sadece bizimki yıkıldı? Diğer binlerce ev neden yerinde duruyor?" diyerek duruma sitem etti.

Erkan Aydın'a tepki: "Sözünü tutmadı"

Aile ve çevredeki vatandaşlar, seçim döneminde Hamitler'e gelip sözler veren Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a da tepkili. Şeref Pabar, "Buraya geldi, ekmeğimizi paylaştık, birlikte çay içtik. Hatta kendisini meşalelerle karşıladık. 'Kimse mağdur olmayacak' dedi. Ama şimdi halkın evini yıkan bir başkan haline geldi. Ekmek yediği yere ihanet etti. Ne sözünü tuttu, ne de bir çözüm sundu."

"Adalet bu mu?"

Mağdur aile üyeleri, "Biz suçlu değiliz. Burada yıllardır ölümle burun buruna yaşıyoruz. Her yıl bir kaza, bir can kaybı oluyor. Ama ilk defa bu tarz bir olayda yıkım oldu ve o da bize denk geldi. Kimse bu adaletsizliğe ses çıkarmıyor" diyerek yaşadıkları mağduriyeti gözler önüne serdi.

Belediyeden sadece sosyal medya paylaşımı

Osmangazi Belediyesi ise yıkım günü resmi sosyal medya hesabından, "Kaçak yapıların yıkımına devam ediyoruz" başlığıyla paylaşım yaptı. Ancak paylaşımda bu yıkımın detayları, mağduriyet ya da hukuki süreç hakkında herhangi bir bilgiye yer verilmedi. - BURSA