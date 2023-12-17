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Bursa'da Kadın Cinayeti: Koca, Eşini Bıçaklayıp Kaçtı - Son Dakika
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Bursa'da Kadın Cinayeti: Koca, Eşini Bıçaklayıp Kaçtı

Bursa'da daha önceden uzaklaştırma kararı da bulunan bir koca, eşini sol göğsünden bıçaklayarak öldürdükten sonra kayıplara karıştı. Polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin bir fırının deposunda saklandığını tespit etti ve kısa sürede yakaladı.

Bursa\'da Kadın Cinayeti: Koca, Eşini Bıçaklayıp Kaçtı
17.12.2023 - 15:33,
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Bursa'da daha önceden uzaklaştırma kararı da bulunan koca, eşini sol göğsünden bıçaklayıp öldürdükten sonra kayıplara karıştı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin ekmek fırınının deposunda saklandığını fark edince yaptığı operasyonla kısa sürede yakalamayı başardı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi Oylat Caddesi üzerinde bir apartman dairesinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, daha önceden uzaklaştırma kararının da bulunduğu M.A.A. (34) 4 çocuk annesi eşi Burcu Ayda (32) ile tartışmaya başladı. Tartışma sonrası yanındaki bıçağa sarılan saldırgan, Burcu Ayda'yı sol göğsünden bıçakladı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Burcu Ayda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırgan ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği katil zanlısını yakalamak için bölgede çalışmalara başladı. Güvenlik kameralarını didik didik inceleyen polis ekipleri, şüphelinin bir fırının depo kısmında saklandığını fark etti. Düğmeye basan ekipler, şüpheliyi depoda yakaladı. İşlemleri devam eden katil zanlısı ilk ifadesinde, 'Tartıştık, daha sonra kendime hakim olamadım' dediği öğrenildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İHA
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Yıldırım, Bursa, Son Dakika

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