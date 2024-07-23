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Bursa'da kağıt ve elyaf fabrikasında büyük yangın

BURSA - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kağıt ve elyaf üretiminin yapıldığı fabrikada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sebebiyle çevredeki evler boşaltılırken; yangına itfaiye araçlarının yanında Toplumsal olaylara müdahalede kullanılan Bursa Emniyetinin TOMA ve Tarım AŞ'nin sulama tankerleri de müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Vakıfköy Mahallesinde bulunan kağıt ve elyaf üretimi yaptığı öğrenilen bir fabrikada saat 10.00 sularında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Bina boyunca yükselen alevler sebebiyle yangının sıçraması ihtimali gözetilerek çevredeki evler tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken yangının olduğu fabrikaya yakın mesafede bulunan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde konumlanan toplumsal olaylara müdahalede kullanılan TOMA araçları ilk müdahaleyi yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Tarım Aş.'nin sulama tankerleri ve çok sayıda ekiple müdahale edilen fabrika yangınının kontrol altına alınmaya çalışıldığı öğrenildi.