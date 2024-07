Bursa\'da Kağıt ve Elyaf Fabrikasında Yangın Çıktı

3.Sayfa

Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki kağıt ve elyaf fabrikasındaki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Olay yerine gelen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, can kaybının ve yaralanmanın olmadığını, yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını ifade etti.

Edinilen bilgiye göre, saat 10.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Vakıfköy Mahallesi'nde geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Ham maddeler kısa sürede tutuştu ve alevler büyüdü. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etse de alevler çevredeki kağıt, tekstil, köpük olmak üzere 4 fabrikaya sıçradı.

Fabrikaların yanındaki tüm evler de tedbir amacıyla boşaltıldı. Çevik kuvvetin TOMA araçlarının yanı sıra, Tarım A.Ş'nin sulama tankerleri ve itfaiye ekiplerinin hem karadan hem de 40 metrelik merdivenle havadan müdahalesi sürüyor.

Olay yerine gelen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yıldırım'a, Bursa'ya geçmiş olsun diyorum. Çelebi Mehmet Mahallesi'nde geri dönüşümcülerin olduğu bölgede bir yangın çıkıyor. Kağıt deposunda başlıyor, akabinde de yorgan yapılan elyafların, süngerlerin olduğu depoya sıçrıyor. Büyük ölçüde yangın kontrol altına alınmış durumda, elyaf fabrikası haricinde. Herhangi bir can kaybımız yok. Konutlara sıçrama ihtimali de büyük ölçüde engellendi. Şu anda elyaf fabrikasındaki alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Diğer taraflarda da soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi.

Oktay Yılmaz sözlerini şöyle tamamladı: "Fabrikanın yanındaki dokuma fabrikasında şu an bir problem yok. Sadece elyaf deposunda sorun devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi ve Yıldırım Belediyesi'nin tüm ekipleri alanda seferber oldu. Evlerin tahliyesi de söz konusu değil, önlemler alındı. Arada bir koridor oluşturuldu. Şu an için evlere sıçraması söz konusu değil. Helikopter istendi ama daha bölgeye ulaşmadı. Arkadaşlar değerlendiriyor. Can kaybı, yaralanma yok sadece maddi hasarlı bir yangın diyebiliriz." - BURSA