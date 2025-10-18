Kazdıkları kanalizasyon çukuru 2 kardeşe mezar oldu.
Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Ülkü Mahallesi'nde, yeni yaptıkları iki katlı evin kanalizasyonunu ana gidere bağlamak için çukur kazan İbrahim Uysal ve Mehmet Uysal adlı iki kardeş meydana gelen toprak kayması nedeniyle göçük altında kaldı.
Olay yerine jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu göçük altından çıkarılan 2 kardeşin hayatını kaybettiği belirlendi.
İki kardeşin cansız bedenleri hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Bursa'da kanalizasyon çukuru kazarken göçük altında kalan 2 kardeş hayatını kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?