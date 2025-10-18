Bursa'da kanalizasyon çukuru kazarken göçük altında kalan 2 kardeş hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Bursa'da kanalizasyon çukuru kazarken göçük altında kalan 2 kardeş hayatını kaybetti

Bursa\'da kanalizasyon çukuru kazarken göçük altında kalan 2 kardeş hayatını kaybetti
18.10.2025 20:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Mudanya ilçesinde yeni yaptıkları evlerine kanalizasyon çukuru kazarken göçük altında kalan 2 kardeş hayatını kaybetti.

Kazdıkları kanalizasyon çukuru 2 kardeşe mezar oldu.

GÖÇÜK ALTINDA KALDILAR

Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Ülkü Mahallesi'nde, yeni yaptıkları iki katlı evin kanalizasyonunu ana gidere bağlamak için çukur kazan İbrahim Uysal ve Mehmet Uysal adlı iki kardeş meydana gelen toprak kayması nedeniyle göçük altında kaldı.

Bursa'da kanalizasyon çukuru kazarken göçük altında kalan 2 kardeş hayatını kaybetti

HAYATLARINI KAYBETTİLER

Olay yerine jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu göçük altından çıkarılan 2 kardeşin hayatını kaybettiği belirlendi.

Bursa'da kanalizasyon çukuru kazarken göçük altında kalan 2 kardeş hayatını kaybetti

İNCELEME BAŞLATILDI

İki kardeşin cansız bedenleri hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Mudanya, 3-sayfa, Güncel, Yerel, Yaşam, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da kanalizasyon çukuru kazarken göçük altında kalan 2 kardeş hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş’ın yeni kaptanları belli oldu Beşiktaş'ın yeni kaptanları belli oldu
Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, baba oldu Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, baba oldu
Trump, Zelenski’nin “tomahawk“ talebini geri çevirdi: Bize lazım Trump, Zelenski'nin "tomahawk" talebini geri çevirdi: Bize lazım
Kanında yasaklı madde tespit edilen Dilan Polat, ağlayarak isyan etti Kanında yasaklı madde tespit edilen Dilan Polat, ağlayarak isyan etti
İrem Derici test sonucunu böyle duyurdu İrem Derici test sonucunu böyle duyurdu
Yaşlı adam çeltik kurutma makinesinde cansız bedeni bulundu Yaşlı adam çeltik kurutma makinesinde cansız bedeni bulundu
Prens Andrew, taciz iddialarının ardından kraliyet unvanlarından vazgeçti Prens Andrew, taciz iddialarının ardından kraliyet unvanlarından vazgeçti

20:13
Çöp dolu evde annesinin cesediyle 1 ay yaşadı
Çöp dolu evde annesinin cesediyle 1 ay yaşadı
20:11
Sergen Yalçın’ın büyük isyanı: Kabul edilebilir bir durum değil
Sergen Yalçın'ın büyük isyanı: Kabul edilebilir bir durum değil
19:06
Canlı anlatım: Karşılaşmada ilk gol geldi
Canlı anlatım: Karşılaşmada ilk gol geldi
18:59
Her şey 2 dakika içerisinde oldu Beşiktaş’a Dolmabahçe’de şok
Her şey 2 dakika içerisinde oldu! Beşiktaş'a Dolmabahçe'de şok
18:43
Kürsüdeyken depreme yakalanan Yavuz Ağıralioğlu’ndan bomba tepki: Tayyip Bey aleyhine konuşunca böyle oluyor
Kürsüdeyken depreme yakalanan Yavuz Ağıralioğlu'ndan bomba tepki: Tayyip Bey aleyhine konuşunca böyle oluyor
18:13
Balık tutarken dehşeti yaşadı: Oltaya insan kafatası takıldı
Balık tutarken dehşeti yaşadı: Oltaya insan kafatası takıldı
17:36
Tarih verildi Refah Sınır Kapısı yeniden açılıyor
Tarih verildi! Refah Sınır Kapısı yeniden açılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2025 21:00:33. #.0.6#
SON DAKİKA: Bursa'da kanalizasyon çukuru kazarken göçük altında kalan 2 kardeş hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.