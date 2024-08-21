Bursa'da kiralık aracı satamayınca para dolu çantayı çalan dolandırıcılar kaçtı - Son Dakika
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Bursa'da kiralık aracı satamayınca para dolu çantayı çalan dolandırıcılar kaçtı

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Bursa'da kiralık otomobili satmaya çalışan dolandırıcılar, başarılı olamayınca otomobilin içindeki 550 bin lira dolu çantayı çalıp kayıplara karıştı. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri polis tarafından inceleniyor.

21.08.2024 10:54
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Bursa'da akıl almaz olay... Kiralık aracı satamayınca para dolu çantayı alıp kaçtılar

BURSA - Bursa'da kiralık otomobili satmaya çalışan dolandırıcılar, bunda başarılı olamayınca otomobilin içindeki 550 bin lira dolu çantayı çalıp kayıplara karıştı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Şükraniye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araç almak için arayışa giren Mahmut Hasanoğlu sosyal medya platformundan bulduğu ve beğendiği araç sahibiyle telefonda görüştü. Taraflar bir süre sonra buluştu. Buluşmaya otomobil sahibi 2 arkadaşıyla birlikte geldi. Hasanoğlu, önce Yavuzselim Mahallesi'nde bir kuyumcuya giderek altınları bozdurdu. Eli para dolu çanta ile gezen Mahmut Hasanoğlu, alacağı otomobile ekspertiz yaptırınca söylenilenden daha fazla boya-değişen tespit edilmesiyle alışverişten vazgeçti.

Para dolu çantayı alarak sırra kadem bastı

Anlaşmazlık sonrası Hasanoğlu, evinin önünde araçtan indi. O sırada para dolu çanta otomobilin içinde kaldı ve satıcı kılığındaki kişi hızlıca uzaklaştı. Mahmut Hasanoğlu o sırada ölümden dönerken, soluğu polis merkezinde alıp 550 bin lirasının çalındığı iddia etti.

Kuyumcuya altın bozdurma gitme anları kamerada

Mahmut Hasanoğlu'nun kuyumcuya giderek altın bozdurma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bursa\'da kiralık aracı satamayınca para dolu çantayı çalan dolandırıcılar kaçtı
Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, 3-sayfa, Bursa, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da kiralık aracı satamayınca para dolu çantayı çalan dolandırıcılar kaçtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da kiralık aracı satamayınca para dolu çantayı çalan dolandırıcılar kaçtı - Son Dakika
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