Bursa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı: Mahalle Tahliye Edildi - Son Dakika
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Bursa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı: Mahalle Tahliye Edildi

Bursa\'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı: Mahalle Tahliye Edildi
27.06.2025 16:24  Güncelleme: 16:26
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Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki İsmetiye Mahallesi'nde başlayan orman yangını, 4,5 saatlik yoğun müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Alevler bazı evlerin bahçelerine ulaşırken, panik yaşayan vatandaşlar mahalleyi tahliye etti. Yangında can kaybı yaşanmadı ancak bazı evler zarar gördü.

Bursa'da bir köyü tehdit eden orman yangını 4,5 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. Alevlerin evlere dayanmasıyla mahalle tahliye edilirken, vatandaşlar büyük panik yaşadı. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, öğle saatlerinde İstanbul- Ankara otobanı Demirtaş Viyadüğü yakınlarındaki Osmangazi ilçesine bağlı İsmetiye Mahallesi kırsalında başladı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 2 helikopter, 1 İHA, 14 arazöz, 41 iş ve hizmet aracı ve 139 personel sevk edildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait 22 itfaiye aracı ile 50'den fazla personel de söndürme çalışmalarına katıldı.

4,5 saat süren yangın İsmetiye Mahallesi'nde bazı evlerin bahçelerine kadar ulaştı. Panik yaşayan mahalle sakinleri, can güvenlikleri için evlerini terk etti. Bazı evler yangından zarar gördü ancak can kaybı yaşanmadı.

Alevler ekiplerin hummalı çalışmasıyla kontrol altına alınırken, ekiplerin yangını söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

İsmetiye'deki bazı ekipler söndürme çalışmalarına destek vermek için Yenişehir Seymen'e sevk edildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı: Mahalle Tahliye Edildi - Son Dakika

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