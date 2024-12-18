Bursa'da Sunta Yüklü Tır Devrildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bursa'da Sunta Yüklü Tır Devrildi

İnegöl'de devrilen sunta yüklü tır, yolları kapattı; sürücü yara almadan kurtuldu.

18.12.2024 20:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sunta yüklü tır devrildi

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan sunta yüklü tır devrildi. Yol ulaşıma kapanırken sürücü kazayı yaralanmadan atlattı.

Kaza saat 12.00 sıralarında Süleymaniye mahallesi İnegöl Organize Sanayi bölgesi Hikmet Şahin Köprülü Kavşağında meydana geldi. Sürücü Mustafa Menteşyönetimindeki 16 Y 2729 plakalı Mercedes marka tıra, OSB'de faaliyet gösteren Orman Ürünleri fabrikasından yüklediği suntaları Gemlik ilçe limanına götürmek üzere yola çıktı. Kavşaktan dönüş yapmakta olan tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Devrilen tırın dorsesindeki suntalar yola saçıldı.

Kaza sonucu kavşağın bir yönü ulaşıma kapanırken, sürücü kısa süreli şok yaşadı.

Tırın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Olaylar, Ulaşım, trafik, İnegöl, Bursa, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Sunta Yüklü Tır Devrildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:06 ABD’nin “Türkiye ile SDG ateşkes için uzlaştı“ açıklamasına MSB’den yalanlama ABD'nin "Türkiye ile SDG ateşkes için uzlaştı" açıklamasına MSB'den yalanlama
11:46 Asgari ücrette son viraj Bu kez rakam konuşuluyor Asgari ücrette son viraj! Bu kez rakam konuşuluyor
11:25 Askerleri de Esad gibi üniformayı fırlatıp uçakla Rusya’ya kaçmış Askerleri de Esad gibi üniformayı fırlatıp uçakla Rusya'ya kaçmış
10:42 Esad’ın devrilmesi sonrası yapılan seçim anketinde büyük sürprizler var Esad'ın devrilmesi sonrası yapılan seçim anketinde büyük sürprizler var
09:07 Köfteci Yusuf’un ardından 2 firmanın daha vatandaşa domuz yedirdiği ortaya çıktı Köfteci Yusuf'un ardından 2 firmanın daha vatandaşa domuz yedirdiği ortaya çıktı
16:56 Merih Demiral’ın Fenerbahçe’ye transferi yattı Merih Demiral'ın Fenerbahçe'ye transferi yattı
16:54 Rihanna konserde göğsünü açıp Mariah Carey’e imzalattı Rihanna konserde göğsünü açıp Mariah Carey'e imzalattı
16:36 Büyük değişiklik sonrası bankalara akın edenler hüsran yaşadı Büyük değişiklik sonrası bankalara akın edenler hüsran yaşadı
16:34 Fenerbahçe’ye müjde: İrfan Can Eğribayat, çalışmalara başladı Fenerbahçe'ye müjde: İrfan Can Eğribayat, çalışmalara başladı
16:29 Hadise’nin ’’Hiç sevmiyorum’’ dediği şarkıcı ortaya çıktı Hadise'nin ''Hiç sevmiyorum'' dediği şarkıcı ortaya çıktı
16:25 10 ülkenin yeni adımı dengeleri değiştirecek 10 ülkenin yeni adımı dengeleri değiştirecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2024 12:36:22. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa'da Sunta Yüklü Tır Devrildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.