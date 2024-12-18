Bursa'da Sunta Yüklü Tır Devrildi

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Sunta yüklü tır devrildi

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan sunta yüklü tır devrildi. Yol ulaşıma kapanırken sürücü kazayı yaralanmadan atlattı.

Kaza saat 12.00 sıralarında Süleymaniye mahallesi İnegöl Organize Sanayi bölgesi Hikmet Şahin Köprülü Kavşağında meydana geldi. Sürücü Mustafa Menteşyönetimindeki 16 Y 2729 plakalı Mercedes marka tıra, OSB'de faaliyet gösteren Orman Ürünleri fabrikasından yüklediği suntaları Gemlik ilçe limanına götürmek üzere yola çıktı. Kavşaktan dönüş yapmakta olan tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Devrilen tırın dorsesindeki suntalar yola saçıldı.

Kaza sonucu kavşağın bir yönü ulaşıma kapanırken, sürücü kısa süreli şok yaşadı.

Tırın kaldırılması için çalışma başlatıldı.