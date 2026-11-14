Bursa\'da sürücüler siren çalan ambulans için orta şeritte koridor oluşturdu

Bursa'da trafikte ilerleyen ambulansın geçişini sağlamak amacıyla sürücüler fermuar sistemini başarıyla uyguladı.

Merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi'nde trafik yoğunluğunun yaşandığı güzergahta sirenleri açık şekilde ilerleyen ambulansa yol vermek isteyen sürücüler, araçlarını sağa ve sola yanaştırarak orta şeritte geçiş koridoru oluşturdu. Fermuar sistemi sayesinde ambulans, trafikte beklemeden yoluna devam etti.

Sürücülerin duyarlı davranışıyla ambulansın geçişi sorunsuz şekilde sağlanırken, fermuar sisteminin acil durum araçlarının zamanında olay yerine ulaşmasındaki önemi bir kez daha ortaya çıktı.